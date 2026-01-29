Comisario detenido: durante un operativo se llevó 200.000 pesos de un cajón

Otro jefe de la policía de La Pampa que participaba del procedimiento lo sorprendió con la plata en el bolsillo y terminó esposándolo.

El comisario detenido es jefe de Seguridad Rural de la Unidad Regional III de la policía de La Pampa.

Un comisario de la Policía de La Pampa fue detenido en la ciudad de General Acha , acusado de haberse quedado con 200.000 pesos durante un operativo en un establecimiento rural. Lo insólito del caso es que quien lo arrestó fue otro jefe policial que participaba del mismo procedimiento y que lo habría sorprendiudo con el dinero en el bolsillo .

El detenido es Matías José Bisio , jefe de Seguridad Rural de la Unidad Regional III , quien fue reducido y esposado en el hospital Padre Buodo por el comisario inspector Luis Roberto , coordinador provincial de Fuerzas Especiales e Incidentes Críticos .

La secuencia de los hechos comenzó el martes 27 de enero por la noche, cuando la Policía recibió un llamado alertando sobre la actitud amenazante de un hombre que portaba armas de fuego en un campo de la zona y mantenía una conducta violenta hacia sus compañeros de trabajo.

El operativo en el campo de La Pampa

Para el procedimiento se desplegaron efectivos de Seguridad Rural de la UR-III, personal de la Comisaría Departamental de General Acha y el EDAIC (Equipo de Abordajes Críticos). Los uniformados ingresaron a la vivienda, redujeron al hombre y lo trasladaron al hospital para su atención debido a problemas psicológicos preexistentes.

Fue precisamente en el centro asistencial, mientras el hombre era ingresado al establecimiento, cuando se produjo el sorprendente arresto. Roberto abordó a Bisio en el hospital, lo redujo, lo esposó y le secuestró aproximadamente $200.000 que llevaba en uno de sus bolsillos.

Según la reconstrucción preliminar de los hechos, el superior le atribuyó la sustracción de esa suma de dinero que estaba guardada en un cajón de una habitación de la vivienda donde se había realizado el operativo inicial.

Hospital Padre Buodo, General Acha, La Pampa El comisario fue sorprendido en el hospital de General Acha, hasta donde habían trasladado a un hombre con problemas psiquiátricos que fue detenido durante el operativo en un campo cercano.

Por estas horas, el comisario acusado está detenido en una dependencia policial “como cualquier otra persona y con todos los derechos y garantías que le corresponden”, aseguró el jefe de la Policía de La Pampa, Claudio Cano, en diálogo con INFOPICO.

El titular de la fuerza fue contundente al condenar el accionar de su subordinado. “Es una conducta inapropiada para un funcionario policial, la cual no es permitida ni avalada por el resto de los integrantes de la Fuerza, y mucho menos por este comando de jefatura”, afirmó, al tiempo que confirmó que fue un “superior jerárquico” quien llevó a cabo la detención.

“El comisario fue puesto a disposición de la justicia y se hizo lo que se tenía que hacer”, concluyó Cano.

Causa contra el comisario y comunicado oficial

La Fiscalía de turno intervino de inmediato y formalizó la investigación contra Bisio por hurto agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Las actuaciones continúan para determinar la mecánica exacta del hecho, el origen del dinero secuestrado y el resto de las circunstancias del caso.

Mientras tanto y más allá de las definiciones públicas de Cano, el Comando Jefatura de la Policía de La Pampa emitió un comunicado sobre lo sucedido: "Durante el desarrollo del procedimiento, el personal policial interviniente advirtió un accionar irregular por parte de uno de sus integrantes, situación que fue puesta de inmediato en conocimiento de las autoridades competentes, dando origen a las correspondientes actuaciones judiciales y administrativas", informa el escrito.

"La intervención oportuna del personal actuante permitió activar los mecanismos institucionales previstos para estos casos", resaltó el comunicado ante el escándalo por la actitud del comisario acusado.

Comisaría de General Acha, La Pampa La comisaría de General Acha, en La Pampa.

La institución policial expresó su "más firme rechazo a cualquier conducta que se aparte de la ley, la ética y la disciplina que rigen la función policial", y aclaró que "este tipo de hechos no representa el accionar ni los valores de la Institución, basada en la legalidad, la transparencia y el compromiso con la comunidad".

El Comando Jefatura informó además que se adoptaron las medidas administrativas de rigor, sin perjuicio de la investigación judicial en curso, con plena colaboración de la Policía a fin de esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

"La Policía de La Pampa reafirma su compromiso con el correcto desempeño de la función pública y destaca la actuación del personal que intervino conforme a la normativa vigente, resguardando la confianza de la sociedad", finalizó el comunicado oficial.