Chubut: echan a un comisario por quedarse con cosas de los presos

Lo descubrieron en una auditoría interna en la seccional de Sarmiento . Cuando lo allanaron, encontraron pertenencias de los detenidos.

El comisario de Sarmiento, en Chubut , fue separado de su cargo luego de que una auditoría interna de la policía de la provincia detectara presuntas irregularidades vinculadas al manejo de bienes pertenecientes a personas detenidas en esa seccional y bajo custodia de la fuerza de seguridad.

Según informó la Jefatura de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia , de la cual depende la dependencia de la localidad chubutense, la investigación comenzó cuando se descubrió que el comisario Pablo Perrota, que había designado en el cargo en enero de 2025, había retirado de manera irregular objetos depositados en la dependencia policial , los cuales correspondían a detenidos que en algún momento cumplieron medidas de coerción allí.

Ante la gravedad del hallazgo, la Unidad Regional dio aviso inmediato al Ministerio Público Fiscal de Sarmiento , lo que derivó en allanamientos realizados bajo estricto hermetismo. En un primer momento, solo se supo que al oficial le habían sacado su arma reglamentaria y había quedado suspendido.

Durante los procedimientos, se secuestraron diversos elementos considerados de interés para la causa. Según fuentes judiciales, esos objetos pertenecerían a detenidos alojados en la comisaría bajo la custodia directa del jefe policial y su personal.

Separado del cargo

Frente a la situación, la Jefatura de Policía dispuso el inicio de actuaciones administrativas, el desplazamiento del comisario, el nombramiento de un nuevo jefe en la dependencia y el pase a disponibilidad preventiva del funcionario sospechado.

Mientras tanto, el excomisario es investigado en los ámbitos judicial y administrativo, con el objetivo de esclarecer su accionar y determinar responsabilidades.

Desde la Fiscalía de Sarmiento se aguarda la audiencia de apertura de la investigación penal, en la cual el exjefe policial deberá responder a las imputaciones y ejercer su defensa. Hasta el momento, no se han difundido novedades oficiales sobre su situación procesal.

Fuentes cercanas a la pesquisa mencionaron a ADNSUR la existencia de versiones sobre una “extraña movida” que podría implicar un presunto intercambio de dinero con ciertos detenidos, lo que agravaría la situación del funcionario investigado.

Desde la Unidad Regional destacaron que el agente enfrenta procesos tanto judiciales como administrativos, y remarcaron que “una vez más la institución demuestra que ante irregularidades denunciadas, la propia fuerza actúa con firmeza y se auto depura”.

Comisario de Chubut borracho y a los empujones en el baile del pueblo

No es el primer escándalo con un comisario del interior chubutense que sorprende a la policía provincial en los últimos tiempos. En septiembre del año pasado, el Jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia debió trasladarse 359 kilómetros hasta la localidad de Río Senguer, en el sudoeste de la provincia, sobre la que tiene jurisdicción y en la que hacía falta ir a salvar la imagen de la institución.

Sucede que durante el fin de semana anterior, el enctonces comisario local, Carlos Sendón, protagonizó un escándalo adentro de un boliche que, a todas luces, dañó la imagen de la fuerza de seguridad, por lo que era necesario ir a poner la cara y dar garantías de seriedad.

¿Qué sucedió? En una situación insólita, Sendón, quien había asumido su cargo hacía apenas dos meses, se emborrachó en un baile del pueblo y participó en una trifulca que lo mostró alterado, en cuero, y enfrentándose a los gritos y empujones con varios parroquianos, como uno más de la multitud y muy lejos del comportamiento que su rol institucional requería.

Para colmo, el impresentable episodio, especialmente tratándose de un policía, fue registrado en video por algunos de los presentes y, obviamente, en pocos minutos empezó a circular en las redes sociales, generando una ola de comentarios entre indignados y sorprendidos.

En las imágenes, se ve a varias personas que intentaban sacar al comisario de la situación en la que se estaba metiendo, probablemente por haber tomado de más. Luego se supo que eran justamente aquellos que le deben obediencia: sus subordinados.

Incluso, en el video parece notarse que uno de ellos lo toma del cuello, como para poder reducirlo y finalmente hacerlo salir del boiliche, algo que evidentemente se estaba tornando complicado.

La conducta marcó una sanción irreversible para el comisario: la decisión del jefe Regional, después del imprevisto viaje desde la costa hacia la Cordillera, fue destituirlo de su puesto.