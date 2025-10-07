Polémica por la eliminación de fueros en Chubut: "Siguen vigentes para los políticos"

La enmienda constitucional será votada en un referendum el 26 de octubre , a menos que prosperen amparos presentados por los jueces y la CGT, entre otros.

La eliminación de fueros para las autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y los dirigentes sindicales de Chubut continúan despertando polémica, a días del referéndum en el que la población deberá votar si aprueba o rechaza la enmienda constitucional sancionada por la Legislatura provincial a partir de una iniciativa del gobernador Ignacio Torres.

La votación se realizará el próximo 26 de octubre junto con las elecciones legislativas nacionales, aunque de diversos sectores realizaron presentaciones judiciales para frenar el referendum, incluyendo a la CGT , la Asociación de Magistrados de Chubut ( AMFJCH ) y dirigentes políticos del peronismo.

El abogado constitucionalista Eduardo Hualpa, quien patrocinó el amparo presentado por la CGT, afirmó que la reforma “ no elimina los privilegios de todos los funcionarios”, sino que “deja sin protección a los dirigentes sindicales”, al modificar solo el artículo que los incluye dentro del régimen de fueros.

“Los únicos que quedan excluidos de toda protección son los dirigentes sindicales”, insistió Hualpa. “Los fueros de los demás funcionarios, como legisladores, magistrados, el gobernador y el vicegobernador, siguen vigentes en otros artículos que no se tocan con esta enmienda. Por eso decimos que la reforma no alcanza para modificar todo el sistema”.

"Una cortina de humo"

Para el constitucionalista, el proyecto de Torres “se presenta como un paso hacia la igualdad, pero en realidad genera una falsa expectativa”.

Eduardo Hualpa, abogado de Chubut Eduardo Hualpa, el abogado que patrocina la presentación sindical contra el referendum en Chubut.

“Se plantea como si fuera una lucha contra los privilegios o contra la casta, pero en los hechos no cambia nada importante. Es una cortina de humo que distrae de los problemas que sí preocupan a la población, como la falta de empleo, las dificultades en salud o en educación”, aseveró.

Por otro lado, Hualpa insistió en que es falsa la percepción de que los fueros hayan servido como escudo para evitar investigaciones judiciales.

“No hay ningún caso real en el que un dirigente sindical, político o magistrado haya utilizado los fueros para no ser investigado o juzgado. Hay referentes sindicales, dirigentes y magistrados procesados y condenados. Los fueros no impiden eso”, explicó.

Para el abogado, las inmunidades previstas por la Constitución “no son privilegios, sino garantías para el ejercicio de funciones representativas”, y advirtió que “confundir eso con impunidad es un error”.

Chubut: el amparo de los sindicatos

Respecto de la acción judicial presentada por los sindicatos cuestionando la validez de la convocatoria. Hualpa señaló que el planteo incluye un pedido cautelar para suspender la votación de la enmienda el próximo 26 de octubre.

“Pedimos que se retire esta categoría de la votación porque no está habilitada por la Constitución. Consultar al pueblo solo es democrático cuando lo que se propone se ajusta a las normas constitucionales. En este caso, se está rompiendo ese acuerdo democrático”, consideró.

La aprobación de la enmienda en la Legislatura, sostuvo, “fue apresurada y sin fundamentos sólidos”.

“En la sesión legislativa donde se aprobó la convocatoria ni siquiera estaba escrito el dictamen que explicara los motivos. Eso demuestra que fue algo improvisado, con un fin más electoral que institucional”, opinó.