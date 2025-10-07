Chubut: había violado a su nieta y lo reconoció ante la jueza

Admitió el delito cometido durante un procedimiento de juicio abreviado realizado en Trelew . Lo podrían condenar a 10 años de cárcel.

En una audiencia realizada en los tribunales de Trelew, provincia de Chubut , se definió una condena de diez años de prisión para un hombre que fue hallado culpable de abuso sexual con acceso carnal contra su nieta.

Luego de que el imputado reconoció la autoría de los hechos de los que se lo acusaba, mediante el procedimiento de juicio abreviado, la Fiscalía y la defensa acordaron la pena de diez años de cárcel , que ahora debería ser homologada por la jueza Carolina Marín, al frente de la causa, para que se haga efectiva.

La causa investiga al abuelo de la menor, identificado con las iniciales H.D.H. (no se difunde su identidad para proteger a la menor involucrada en el caso) y a otro hombre, identificado como J.C.R.

Este último enfrentaba cargos por abuso sexual simple en un contexto de violencia de género y también accedió al procedimiento de juicio abreviado por el cual, en este caso, se lo condenó ya que la jueza homologó el acuerdo entre las partes.

Chubut: la gravísima imputación

H.D.H., por su parte, se encontraba imputado por abuso sexual simple agravado por el vínculo, abuso sexual con acceso carnal en menor de 13 años agravado por el vínculo y corrupción de menores agravado, todo en concurso real y bajo la modalidad de delito continuado, contra su nieta.

Tribunales de Trelew Chubut: los Tribunales de Trelew, donde se realizó la audiencia.

En la audiencia preliminar realizada en Trelew, la fiscal general Silvia Pereyra y la defensora pública Flora Mollard presentaron ante la jueza Marín el acuerdo alcanzado entre ambas partes.

De tal modo, informaron que, a través de la vía del juicio abreviado, habían convenido una pena de diez años de prisión de efectivo cumplimiento para H.D.H.

Este procedimiento exige, como condición fundamental, que el acusado reconozca los hechos que se le atribuyen, su participación en los mismos y su responsabilidad penal, cosa que, según se informó, H.D.H. hizo, admitiendo su culpabilidad en los graves delitos cometidos en perjuicio de su nieta.

Tras escuchar los fundamentos de la fiscal y la defensora, la jueza comunicó que analizará los términos del acuerdo antes de dar a conocer su decisión final.

El otro acusado no va preso

A diferencia de la situación de H.D.H., el otro imputado, J.C.R., ya tiene su situación procesal resuelta y solo fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional.

Durante una audiencia anterior, también en Trelew, se utilizó el mismo mecanismo de juicio abreviado para definir su condena, que en su caso fue homologada por el juez Marcos Nápoli, por lo cual la pena de un año en suspenso se encuentra firme.

El mecanismo de juicio abreviado permite acelerar los procesos judiciales cuando existe reconocimiento de culpabilidad por parte de los acusados y acuerdo entre fiscalía y defensa acerca de la pena a aplicar. En esta oportunidad se utilizó para resolver la situación procesal de ambos imputados.

En todos los casos, más allá de que haya acuerdo entre las dos partes, la resolución final pasa por el juez al frente de la causa, que puede homologar el acuerdo o rechazarlo y ordenar que el proceso continúe.