Trelew: mató por la espalda cuando era menor y ahora le confirmaron 15 años de cárcel

El crimen de Darío Haro fue en 2022: el asesino le dio al menos 14 puñaladas para robarle. Y estaba en rehabilitación por otro caso casi idéntico.

Darío Haro caminaba de madrugada por el barrio Inta de Trelew cuando fue atacado a puñaladas desde atrás: el asesino se llevó su celular y un juego de llaves.

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut ratificó este viernes la sentencia de 15 años de prisión contra L.O.M., declarado culpable del asesinato de Darío Miguel Haro en el barrio Inta de Trelew .

El crimen ocurrió en la madrugada del 18 de mayo de 2022 y sorprendió por la violencia de su autor, que en esa fecha era menor de edad..

Los hechos se desarrollaron entre las 3 y 3:15 de la mañana, cuando Haro caminaba por la calle Río Pico , entre Viedma y Rifleros del Chubut . El condenado lo abordó por la espalda y, con claras intenciones de robo , lo atacó repetidas veces con un arma blanca.

Según quedó acreditado en la causa, el agresor le propinó no menos de 14 puñaladas en diversas partes del cuerpo, aprovechando que la víctima no pudo defenderse al ser sorprendida desde atrás. Haro logró caminar unos metros antes de desplomarse sin vida en la vía pública.

Tras consumar el homicidio, el atacante le robó un celular y un juego de llaves a su víctima. Minutos después, volvió al domicilio donde estaba cumpliendo arresto domiciliario, ubicado a apenas unos 300 metros del lugar del crimen. Es que no era la primera vez que mataba para robar.

Ya había matado en Trelew

El condenado ya tenía un historial delictivo grave. Tiempo antes de ultimar a Darío, el menor de edad había sido sancionado por el homicidio de Benito Limonao. Fue un crimen muy similar al que cometería después: lo asesinó golpeándolo primero con un hacha y después asestándole más de 14 puñaladas. Después, le robó un reloj y el celular.

Al momento del asesinato de Haro, L.O.M. se encontraba cumpliendo medidas socioeducativas por ese crimen anterior, pero posteriormente alcanzó la mayoría de edad y su situación ante la Justicia cambió. Su segundo crimen fue elevado a juicio.

Asesino de Darío Haro El defensor había cuestionado los agravantes que incrementaron la condena al asesino de Darío Haro, pero el STJ dejó todo en firme.

El tribunal colegiado integrado por los jueces penales Marcos Nápoli, Fabio Monti y Ana Karina Breckle dictó la sentencia a mediados de 2024, declarando la responsabilidad penal del acusado por homicidio criminis causa en carácter de autor. en este caso con el objetivo de robar.

La calificación legal se basó en los artículos 80 inciso 7° y 45 del Código Penal, que tipifican el homicidio agravado porque se comete para consumar otro delito.

Ante la condena en primera instancia, la defensa del asesino elevó una queja al Superior Tribunal, pero los ministros avalaron la decisión del Tribunal de primera instancia. Consideraron "adecuada" la imposición de la pena y "razonable y proporcional" el monto establecido, teniendo en cuenta la gravedad del hecho, la modalidad del ataque y las circunstancias personales del imputado.

El máximo tribunal provincial, presidido por Javier Raidan e integrado por los ministros Camila Banfi, Ricardo Napolitani, Andrés Giacomone, Silvia Bustos y Mario Vivas,