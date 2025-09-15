"Esta noche alguien va a morir": un acusado de descuartizar a un pibe puso en vilo a Trelew

Se atrincheró y exigió que le dieran la tenencia de su hija. La Policía de Chubut hizo llegar al lugar a la mamá del hombre y ella lo convenció de desistir.

La ciudad de Trelew vivió horas de tensión durante las cuales un hombre armado se atrincheró con su expareja y su hija, profiriendo diversas amenazas, entre ellas la de quitarse la vida, hasta que agentes de la Policía de Chubut lograron controlarlo y detenerlo.

Posteriormente, fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales confirmaron que el protagonista del impactante episodio está acusado del homicidio de otra persona y que es inminente el juicio por esa causa.

Fuentes de la investigación confirmaron que se trata del mismo acusado por el crimen de Rodrigo Colihuinca, un adolescente de 17 años de edad que fue hallado descuartizado en Trelew en 2012. Este caso continúa en etapa de investigación y está pronto a ser elevado a juicio.

El grave hecho de violencia de género y uso de arma de fuego se produjo en la madrugada de este sábado en el barrio Don Bosco, de Trelew, en una vivienda del pasaje Santiago del Estero Norte.

Cuando los efectivos policiales, alertados por vecinos, llegaron al lugar, el hombre -identificado con las iniciales R.M.H., de 30 años de edad- salió al patio frontal de la casa esgrimiendo un arma y amenazó con quitarse la vida, apuntando contra su propio cuerpo.

Trelew: fuera de sí y con un arma

Después de mantener un tenso diálogo con los uniformados, el individuo efectuó tres disparos al aire y procedió a atrincherarse en su casa, ubicada en una planta alta, donde se encontraban su expareja y una hija de ambos.

La Policía de Trelew logró detener a un acusado de homicidio que amenazaba con matarse. (Foto ilustrativa).

A partir de esta situación tomó intervención el equipo de negociadores de la Policía y el Grupo Especial de Operaciones Policiales, que acordonaron la zona.

Según informaron, al arribar los policías se escuchaba una fuerte discusión y el llanto de una nena.

Cuando los agentes golpearon a la puerta, el hombre salió al patio frontal apuntando un arma contra su cuerpo. Estaba ebrio o bajo los efectos de estupefacientes. Llevaba un jean corto y una campera negra.

Tras un diálogo con el individuo, el hombre efectuó los tres disparos. Decía que no se iría sin llevarse a su hija.

La mujer aprovechó para cerrar la puerta principal con llave, pero el hombre se puso nervioso y subió por una escalera externa a la planta alta.

Se detuvo delante de la puerta de ingreso principal, realizó un movimiento de carga del arma y gritó: “Me voy a matar, ya no quiero vivir, esta hija de puta se vive drogando y me enteré que abusaron de mi hija. A ustedes no les voy a tirar, yo sólo me quiero matar".

Acto seguido, se gatilló en la boca y en la cabeza pero el arma no se disparó.

"Siento olor a muerto"

Mientras seguía pidiendo que le sacaran la nena a su madre y se la dieran a él, de nuevo se apuntó a la cabeza. "Esta noche alguien va a morir, yo no hago la guerra a la Policía pero siento olor a muerto", gritó.

Finalmente, los negociadores lograron que el hombre accediera a dialogar y, cerca de las 6 de la mañana, como estrategia de negociación se le permitió hablar con su madre, que llegó hasta el lugar.

De este modo se consiguió convencerlo de soltar el arma y bajar hacia la vía pública. Allí fue arrestado sin que ejerciera resistencia.

El detenido fue trasladado al Hospital Zonal de Trelew con custodia policial para su asistencia psiquiátrica. Además se secuestró el arma que empuñó durante el episodio, y otros elementos.