Chubut: ofrecen una importante recompensa por un osito de peluche

Lo perdió un nene durante un paseo en Comodoro Rivadavia. Había pertenecido a su abuela. El mensaje en las redes.

Un matrimonio de la localidad de Sarmiento , provincia de Chubut , está moviendo cielo y tierra para recuperar el objeto más preciado de uno de sus hijos, que se perdió durante una visita que hicieron a la ciudad de Comodoro Rivadavia.

El domingo último, los Iturrioz recorrieron los 150 kilómetros que hay entre Sarmiento y Comodoro Rivadavia porque, aseguran, pasear por esa ciudad “les encanta” a sus hijos Vani y Milo.

Durante esa salida sufrieron el inesperado percance. Se perdió Teddy , el osito de peluche que acompaña a Milo, de seis años de edad, desde que tenía dos.

Chubut: dónde podría estar Teddy

Según creen, el juguete se extravió en el supermercado La Anónima del centro comodorense o en sus alrededores.

A partir de entonces, comenzó una búsqueda desesperada para encontrarlo: incluso ofrecieron una recompensa de 50.000 pesos a quien lo devuelva. “No es el valor económico, sino el valor afectivo”, remarcó Diego Iturrioz, papá de Milo.

Milo y Teddy, su osito de peluche perdido en Comodoro Rivadavia Chubut: Milo y Teddy, su osito de peluche perdido en Comodoro Rivadavia.

Es que Teddy es un miembro de la familia desde hace mucho tiempo. El osito había pertenecido antes a la mamá de Milo y fue ella quien lo rescató de donde estaba guardado.

Diego dice que fue amor a primera vista: el nene lo eligió y desde ese momento no lo soltó. Se convirtió en su inseparable compañero.

“No podemos entender cómo lo perdió. Estábamos en La Anónima, después fuimos a los jueguitos y a tomar un helado. Cuando nos dimos cuenta, Teddy ya no estaba”, relató, consternado.

En principio, trataron de que Milo no se diera cuenta de que habían perdido al osito. Pero la ausencia del peluche no pasa inadvertida. “Es su compañero inseparable, lo extraña muchísimo. Por eso decidimos tomar la iniciativa como padres. Queremos que vuelva con Milo”, dijo Diego.

Como lamentablemente suele suceder en los casos en que se ofrece una recompensa, aparecieron los intentos de estafa por parte de personas que aseguraban tener el juguete, aunque rápidamente quedaron en evidencia.

“Les pedimos fotos, pero empezaron a decir ‘si no lo querés lo tiro’. Bloqueamos el número y seguimos adelante”, explicó Iturrioz.

Un paseo habitual en la familia

A la hora de hablar de Milo, Diego lo describe como un nene inquieto y extrovertido.

“Es muy enérgico, de esos que no paran. Hace amigos enseguida, pero no le gustan los deportes. Prefiere el ajedrez, que le inculcó su hermana Vani, de 12 años. Es buen alumno aunque bastante distraído; la seño nos dice que a veces se aburre y charla, pero en los exámenes siempre logra resultados destacados”, afirmó el papá.

El viaje a Comodoro Rivadavia fue para que los chicos disfrutaran de una salida que suelen disfrutar. “Cuando el bolsillo lo permite, vamos porque a los chicos les gusta mucho la ciudad”, expresó Diego.

La búsqueda de Teddy se expande a través de las redes sociales. En un mensaje publicado en un grupo de compraventa de la ciudad, los Iturrioz pidieron: “Se agradece compartir para que la publicación no se pierda”.

Además de los posteos en redes, los papás de Milo dieron los números de teléfono 297-507-1638 y 297-430-7264 para que se comuniquen quienes puedan aportar información o encuentren a Teddy.