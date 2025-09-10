Chubut: la espectacular respuesta del intendente de El Hoyo a un comediante de stand up

Cesar Salamín le contestó con humor a Lucas Upstein, que actuará en Comodoro, Trelew y Puerto Madryn y dijo que le gustaría conocer la localidad andina.

El comediante de stand up porteño Lucas Upstein iniciará este fin de semana una gira por la provincia de Chubut , durante la cual se presentará en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn.

Como suele ser habitual, Upstein promocionó los shows en sus redes sociales, siempre con el sentido del humor que lo caracteriza. En tono jocoso, hizo una referencia a la localidad chubutense de El Hoyo.

El comentario del cómico tuvo una inesperada respuesta del intendente de El Hoyo, César Salamín , alguien que obviamente está acostumbrado a las burlas por su apellido y que, al menos en esta ocasión, mostró tanto sentido del humor como el del artista de gira.

“Esta semana voy a Chubut (Comodoro, Trelew y Madryn) y me escribieron para que vaya a otras ciudades de la provincia como Paso del Sapo y El Hoyo. El año que viene voy a esas ciudades sí o sí. Por las risas nomas; ni me importa si viene gente”, había anunciado Upstein en su cuenta de X, en un posteo que rubricó con un ejemplo de cómo podría ser la promoción del espectáculo: “Esta noche show en EL HOYO”.

Chubut: qué le dijo Salamín a Upstein

Menos de 24 horas más tarde, el mismo comediante dio a conocer la respuesta que le envió el mismísimo César Salamín.

“Hola, Lucas, vi que tu sueño es conocer El Hoyo. No sos el único: mucha gente pasa toda su vida sin animarse a descubrirlo de verdad”, comienza diciéndole el intendente.

César Salamín, intendente de El Hoyo.jpg Chubut: César Salamín, intendente de El Hoyo.

La pregunta es: ¿te animás a actuar en El hoyo? Porque todos dicen que sí… pero cuando llega el momento les agarra pánico escénico”, continúa.

“Si vos te animás -agrega el jefe comunal- te esperamos con un lugar en nuestro auditorio municipal”.

“Pero te aviso… -finaliza Salamín-. Cuando conozcas El Hoyo te vas a enamorar”.

En el posteo en el que, con hidalguía, muestra el mensaje que le mandó el intendente patagónico, Upstein redobla la apuesta del doble sentido.

“Se ha comunicado conmigo César Salamín, el intendente de El Hoyo. Me parece que si sigo así voy a terminar con Salamín en El Hoyo”, admite.

¿En qué lugares de Chubut estará Lucas Upstein con su espectáculo “Ángel caído”? Por ahora, El Hoyo espera. Pero este viernes 12 de septiembre actuará en la Sociedad Italiana de Comodoro Rivadavia, el sábado 13 en la Asociación Cultural El Árbol, de Trelew, y el domingo 14 en el Teatro del Muelle, de Puerto Madryn.

Quién es César Salamín

César Salamín es intendente de El Hoyo desde diciembre de 2023. Anteriormente había sido presidente del Concejo Deliberante de la localidad andina.

Proviene del sector rural y en 2023 se postuló por primera vez para quedar al frente del municipio. Ganó las elecciones con el sello de la extinta alianza Juntos por el Cambio.

En esos comicios, se impuso a Pol Huisman, que buscaba la reelección representando el oficialismo local de Arriba Chubut. En una elección desdoblada de la votación nacional, Salamín ganó de manera contundente con el 57% de los votos.