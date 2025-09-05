Con un enorme cuchillo, mató a un policía durante una fiesta de vísperas de Navidad en Chubut: perpetua

Se le abalanzó y lo apuñaló sin darle tiempo a reaccionar, provocándole la muerte instantánea . La víctima había discutido con el hermano del agresor.

El condenado por el crimen del policía en diciembre de 2023, cuando un juez de Chubut ordenó la prisión preventiva.

La Justicia de Chubut condenó a prisión perpetua a Néstor Gastón Nahuelquir, un hombre de 28 años que fue hallado culpable del asesinato de un policía durante una reunión, en la madrugada del 24 de diciembre de 2023, en el pareje La Blancura, ubicado en el departamento de Cushamen .

Nahuelquir fue hallado culpable en un juicio por jurados, se le dictó la sentencia de prisión perpetua, de acuerdo a lo solicitado por la Fiscalía, y se le impusieron las costas del proceso.

El crimen ocurrió durante una reunión en una vivienda. Gastón Nahuelquir apuñaló a Adrián Nahuelquir con un cuchillo de 38 centímetros de largo.

La víctima tenía 36 años, era agente de la Policía de Chubut y, en el juicio, la Fiscalía sostuvo que el imputado cometió el crimen “por odio a la condición de policía” de Adrián.

Por su parte, la defensa intentó probar, sin éxito, que el homicida había actuado en legítima defensa de un tercero, su hermano, y que se encontraba en estado de intoxicación alcohólica, lo que lo llevó a apreciar erróneamente la situación.

"Por sorpresa y a traición"

El caso conmocionó profundamente a la comunidad local e incluso el gobernador Ignacio Torres, que había asumido pocos días antes, el mismo domingo que se produjo el crimen, repudió el hecho, se solidarizó con la familia de la víctima y pidió justicia.

Adrián Nahuelquir, policía asesinado en Chubut Adrián Nahuelquir, el policía de Chubut asesinado.

Según la acusación presentada por la fiscalía, el ahora condenado atacó "de manera sorpresiva y a traición" al Policía. De acuerdo con lo que se describió, Adrián se encontraba parado, conversando en ronda con amigos y dándole la espalda a quien sería su victimario.

El agresor lo apuñaló "con mucha fuerza desde atrás hacia adelante con intención de matarlo", según puntualizó la fiscalía horas después del asesinato. La víctima no tuvo "ninguna posibilidad de defenderse" ante la agresión sorpresiva.

Un elemento clave del caso fueron las declaraciones de testigos que drelataron que al momento de asestar la puñalada, el acusado gritó: "Te la puse milico".

También relataron que previamente había habido un altercado con el hermano del imputado, quien habría increpado a Adrián por ser policía.

La investigación también reveló conflictos anteriores y que tras el homicidio, una hermana del imputado intentó ocultar el cuchillo, aunque finalmente lo entregó a la policía.

Policía de Chubut, esposo y padre de una nena

En las audiencias del juicio por jurados, la fiscal María Bottini describió a Adrián Nahuelquir como un hombre de 36 años, policía provincial que vivía con su esposa e hija de diez años en Cushamen.

Lo caracterizó como "un hombre de pueblo, muy apegado a su familia, que lamentablemente hoy no está para contar su historia".

Puntualizó que en el momento del ataque, el policía estaba desarmado. Sin mediar palabra ni discusión previa, fue atacado con un cuchillo de 38 centímetros. La puñalada resultó tan profunda que afectó varios órganos vitales, provocando la muerte instantánea.

La fiscalía calificó el crimen como alevoso, por aprovecharse de la indefensión de la víctima, y además sostuvo que estuvo motivado por el odio hacia su condición de policía.