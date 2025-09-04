Dura advertencia de un jefe policial: en la principal ciudad de Chubut cada vez más gente roba comida

"En la mayoría de los casos, explican que es por necesidad", indicó. Por lo general, no se les inicia una causa judicial y solo se restituye la mercadería.

Chubut: preocupa el aumento de hurtos de comida en supermercados y almacenes.

En medio de la crisis económica generalizada a la que, en Comodoro Rivadavia , se le suma la debacle del sector petrolero, el segundo jefe de la Unidad Regional de la ciudad más poblada de la provincia de Chubut , Raúl Jones, confirmó que en los últimos meses se registró un aumento de robos de alimentos y productos de primera necesidad en comercios.

Jones resaltó que se trata de hechos de pequeña magnitud, en los que las personas hurtan mercadería de bajo valor, que reflejarían la difícil situación social que atraviesan muchas familias.

“Hemos observado un incremento en esta clase de hechos menores. Muchas veces tienen que ver con cuestiones muy banales, como dos paquetes de papas fritas o una bandeja de fiambre. Son hurtos chicos, pero que igualmente generan la intervención policial”, indicó en una entrevista para el medio local Adnsur.

Algo que señaló el comisario es que, si bien la Justicia interviene en cada caso, no siempre se llega a una audiencia judicial, precisamente por la poca relevancia de los valores afectados.

Chubut: "Los juecen optan por la libertad"

“En algunos casos, los jueces optan por otorgar la libertad a la persona y no llevarla a audiencia, sobre todo cuando se trata de mercadería de bajo valor”, contó.

Comisario Jones - Comodoro Rivadavia.jpg Raúl Jones, segundo jefe de la Policía de Chubut en Comodoro Rivadavia.

No obstante, Jones confirmó que este tipo de situaciones se repite todas las semanas en supermercados y almacenes barriales, y que todo lleva a entender que se trata de gente que roba para comer.

“Es más habitual encontrar hurtos de fiambres, carne o alimentos básicos que de bebidas alcohólicas. Eso casi no aparece. Lo que vemos en este último tiempo es que los hechos están ligados a comida de primera necesidad”, comentó.

“Muchas veces nos manifiestan que lo hacen por necesidad, para llevar un plato de comida a su casa o darles de comer a sus hijos. No hay resistencia ni violencia, la mercadería se restituye y queda claro que detrás hay una situación de carencia”, reconoció Jones.

En ese sentido, remarcó que el personal está entrenado” pero de todos modos se trata de situaciones difíciles porque quienes cometen el ilícito “no dejan de ser personas”.

“En algunos casos (la situación) es muy sensible porque se sabe que no hay una cuestión de maldad detrás, sino la necesidad de alimentar a la familia”, opinó.

La actuación de la Policía

La Policía, dijo, actúa de acuerdo a los procedimientos de rutina: se demora a la persona, se realiza la identificación correspondiente y se da intervención a la Justicia.

“A partir de ahí, el juez dispone si la persona debe pasar a audiencia de control de detención o si alcanza con la identificación. En la mayoría de los casos recuperan la libertad inmediatamente”, insistió el jefe policial.

“Muchas veces la gente que es demorada reconoce que lo hace por necesidad. Eso es lo que más se repite en los últimos meses”, volvió a señalar Jones.

“En los últimos hechos que hemos tenido, la constante es que los detenidos explican que se llevaron algo de comida porque no tenían qué llevar a la mesa”, redondeó.