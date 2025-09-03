Chubut: llegó en remís a un albergue transitorio, no pagó el viaje y la policía lo detuvo en plena cita íntima

El joven de 18 años adujo que no tenía plata, pese a que en medio del camino había parado en un cajero. Quedó debiendo $10.720.

El remisero de Puerto Madryn dio aviso a la policía de Chubut, que terminó llevándose detenido al joven, que tiene antecedentes.

Un episodio insólito terminó con la detención de un joven durante la madrugada del domingo en un hotel alojamiento de Puerto Madryn , en Chubut , cuando estaba en plena cita romántica con su pareja.

El protagonista del hecho es un muchacho de 18 años que tiene antecedentes y acumula varias causas judiciales en trámite, y que fue aprehendido cuando en la habitación del establecimiento, tras negarse a pagar el viaje en el remís que se tomaron para llegar al lugar.

Todo comenzó cuando el joven abordó el vehículo de alquiler junto a su novia. El conductor los trasladó primero hasta una entidad bancaria donde, presuntamente, sacaron plata de un cajero. Y posteriormente los llevó hasta el albergue transitorio .

Una vez que llegaron al destino, el pasajero se bajó del auto, pero se negó rotundamente a pagar la tarifa, que totalizaba $10.720.

Enojado, el remisero estuvo un buen rato insistiendo, pero al ver que la pareja se refugió en el hotel sin la más mínima intención de revisar su actitud, decidió comunicarse con la policía.

Los agente llegaron minutos después al lugar y pronto pudieron confirmaron que el individuo señalado por el remisero, efectivamente se hallaba alojado en una de las habitaciones del hotel junto a su acompañante.

El chofer les había dado una descripción precisa para que pudieran individualizarlo. El sospechoso vestía pantalón de gimnasia negro, campera del mismo color y gorra.

La confesión del acusado

Cuando los agentes golpearon la puerta de la habitación y posteriormente lo interrogaron sobre lo sucedido, el joven admitió no contar con dinero para hacer frente al pago del servicio de transporte. Esta confesión motivó que procedieran a su detención inmediata. La cita quedó para otro momento.

El Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn informó que se iniciaron las actuaciones correspondientes por violación al artículo 110 de la Ley XV N° 27. Esta normativa sanciona específicamente el incumplimiento de obligaciones contractuales que perjudiquen a terceros.

En concreto, la norma contravencional establece penalidades para quien "se sirva comida, bebida u obtenga un servicio de pago inmediato y se niegue a abonarlo".

Un histórico “telo” de Chubut, en ruinas

El infrecuente episodio en el albergue transitorio de Puerto Madryn se dio en un tiempo difícil para esta actividad económica. Recientemente, se supo que un clásico hotel alojamiento de Comodoro Rivadavia, también en Chubut, está en venta luego de años de crisis.

Se trata del Hotel Internacional, un sitio emblemático de los encuentros románticos en la ciudad petrolera. En una nota televisiva realizada el 20 de agosto por la señal Seta TV mostraron el exterior del edificio y el pésimo estado en que se encuentra..

Según trascendió en ese momento, el inmueble está próximo a ser vendido, noticia que despertó nostalgia entre muchos habitantes que lo frecuentaron.

Hotel Internacional, histórico albergue transitorio de Comodoro Rivadavia El histórico Hotel Internacional, en Comodoro Rivadavia.

Sucede que el Internacional no fue un alojamiento más en Comodoro Rivadavia. Por años constituyó un auténtico punto de encuentro donde se entrelazaron relatos, experiencias y personas de toda la ciudad y sus alrededores, donde durante años nacieron relaciones duraderas o se produjeron encuentros de amor pasajero y romances prohibidos.

Su fama como espacio reservado y hospitalario lo convirtió, a lo largo de las décadas, en uno de esos íconos urbanos que forman parte de la memoria colectiva.

No obstante, el transcurso del tiempo fue implacable con el Hotel Internacional, que está derruido. Las paredes que antes cobijaron tantas vivencias hoy presentan grietas profundas, ventanas rotas y una estructura que parece a punto de desplomarse.

El abandono y la falta de mantenimiento transformaron este “símbolo del amor” en una ruina que requiere una inversión considerable para cualquier tipo de restauración o rehabilitación.

La titularidad del edificio, que aparentemente se encuentra en manos privadas, podría resultar en un cambio radical en la funcionalidad de la propiedad. Conforme a lo mencionado en el informe televisivo, existirían diferentes propuestas para el futuro destino de este terreno y las instalaciones.

Todas parten de la premisa de la inviabilidad de mantener el hotel en su formato original debido a los costos y la complejidad que implica restaurar una estructura tan deteriorada.

Entre las opciones evaluadas figuran desde la transformación del predio en un supermercado, que aprovecharía la ubicación estratégica del sitio, hasta la creación de un geriátrico que daría respuesta a las crecientes necesidades de infraestructura para el cuidado de personas mayores en la ciudad.

Más allá de estas propuestas, el factor común es la necesidad de recuperar el espacio para tenga alguna utilidad, económica o comunitaria. Y todo indica que las noches de encuentros románticos en el Internacional, quedarán solo en el recuerdo.