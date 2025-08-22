Chubut: tras una persecución, atraparon a un prófugo que tenía encima un arsenal

Huía hacia Santa Cruz luego de eludir un allanamiento y lo frenaron en Gobernador Costa. Llevaba pistolas, un arma larga y municiones.

Luego de que la policía de Chubut lograra reducir al prófugo, hubo sorpresa por el arsenal que llevaba en su camioneta.

Un operativo cerrojo de la policía logró frenar a un hombre que intentaba huir de Chubut hacia Santa Cruz con un verdadero arsenal de armas en su camioneta.

El procedimiento se concretó el jueves a la tarde en Gobernador Costa después de una persecución urbana que movilizó a efectivos de varias comisarías.

La secuencia había comenzado en la localidad cordillerana de Epuyén , donde la Comisaría de la Mujer realizó un allanamiento en una casa rodante que estaba en la Ruta 40 , específicamente en el Loteo Kritz .

Cuando los oficiales de justicia y los agentes llegaron al lugar, la diligencia judicial se vio frustrada, ya que el sospechoso había abandonado el lugar momentos antes, llevándose todo lo que tenía y que se presumía podría incriminarlo. Pero no llegaría muy lejos.

Operativo cerrojo en Chubut

Las investigaciones posteriores revelaron que el individuo había cargado sus elementos en la Hilux y se dirigía hacia el sur, con Santa Cruz como destino final.

Esta información activó un amplio dispositivo de cerrojo que involucró a las comisarías de Gobernador Costa, José de San Martín, Tecka y Río Pico, según pudo confirmar La Opinión Austral a través de fuentes ligadas al caso..

A las 17:45 horas, los uniformados finalmente detectaron el vehículo circulando por las calles de Gobernador Costa. Pero su detención tampoco resultó sencilla en esta nueva oportunidad.

Prófugo detenido con armas en Chubut - allanamiento previo El operativo cerrojo se inició luego de un allanamiento a la casa rodante que el sospechoso ocupaba en Epuyén.

Cuando los policías intentaron interceptarlo, el conductor realizó un giro en "U" para eludir el control y comenzó una audaz huida haciendo arriesgadas maniobras por las calles de la localidad..La nueva fuga del sospechoso desencadenó un despliegue inmediato que sumó más efectivos de la Comisaría de la cercana localidad de José de San Martín.

Con este refuerzo, los agentes cerraron accesos y rastrillaron en profundamente el ejido urbano de Gobernador Costa, hasta que finalmente consiguieron dar nuevamente con la camioneta, reduciendo al conductor que -según comprobaron en ese momento- viajaba solo.

El operativo estuvo bajo las directivas de la Secretaría de Seguridad provincial, a cargo de Silvana Vélez.

Armado hasta los dientes

Durante la requisa del vehículo, los investigadores encontraron un verdadero arsenal, que más allá de los indicios que habían orientado la investigación hacia la casa rodante en Epuyén, no dejó de sorprenderlos, por su magnitud.

Según el detalle que dejó trascender la policía, en el interior de la Toyota dieron con un estuche que contenía una pistola Glock 34 calibre 9×19 con dos cargadores vacíos, una pistolera termoformada y un arma larga calibre .270 marca Tikka equipada con mira telescópica.

Profugo detenido con armas en Chubut - estuche pistola El estuche hallado en la camioneta, con una pistola y dos cargadores.

El arsenal se completaba con 45 cartuchos calibre 9 mm, 22 cartuchos calibre .270 y diversos accesorios para limpieza de armas. Se podría decir que el detenido, efectivamente, estaba fuertemente armado.

Todo el material secuestrado quedó depositado en sede policial a disposición de la Justicia interviniente, mientras que el conductor fue imputado en la causa judicial que se le sigue, sobre la cual hasta el momento no trascendieron más detalles..

El episodio generó preocupación tanto en Chubut como en Santa Cruz, considerando que la provincia patagónica era el destino final del sospechoso.

Las autoridades de la primera de ambas provincias destacaron que la coordinación entre las distintas comisarías resultó clave para impedir que el individuo cruzara de jurisdicción.

Fuentes policiales remarcaron además que si el hombre hubiera logrado llegar a Santa Cruz, hubiera ganado tiempo y margen para seguir eludiendo la acción de la Justicia, lo que habría complicado la investigación que se lleva adelante.