Capturaron al sicario que liberó Chile por "accidente" y puso en alerta a Neuquén: dónde se encontraba

Se trata de Alberto Carlos Mejía Hernández, acusado de un homicidio ligado a la banda del “Rey de Meiggs". La sospecha era por su posible cruce por Cardenal Samoré.

Un sicario venezolano de solo 18 años de edad que trabajaba para una organización criminal internacional y estaba preso en Chile fue liberado por un error administrativo de la Justicia trasandina tiempo atrás. Ante la posibilidad de que haya cruzado la cordillera, la provincia de Neuquén había realizado un operativo conjunto con el país vecino por un posible paso del joven por Cardenal Samoré .

En las últimas horas, la Policía Nacional de Colombia confirmó la captura del joven apuntado como el principal sospechoso en el crimen de José Reyes Ossa (43), más conocido como el "Rey de Meiggs". El operativo se llevó adelante en la ciudad de Barrancabermeja , departamento de Santander, tras varios días de intensa búsqueda.

En Argentina se había emitido un alerta roja a todas las provincias de la Patagonia que limitaban con el país andino. Fuentes de seguridad señalaron que Mejía Hernández habría sido visto recientemente en la ciudad chilena de Osorno, a poco más de 100 kilómetros de Villa La Angostura. Este dato encendió las alarmas, ya que la cercanía podría facilitar un intento de fuga hacia territorio argentino , especialmente a destinos turísticos como la propia Villa o San Carlos de Bariloche.

En este sentido, Chile comenzó a realizar operativos de seguridad con otros países, como es el caso de Colombia, donde fue encontrado finalmente. Con un trabajo en conjunto entre los directores de la Policía De Investigaciones (PDI) ,de Carabineros de Chile, la Policía Nacional de Colombia e Interpol, se logró su detención.

El joven asesino a sueldo habría cambiado su aspecto, tiñéndose el pelo de rubio para despistar a las autoridades. Además, la identificación de un tatuaje en uno de los brazos de Alberto Carlos Mejía Hernández resultó decisiva para su localización en Colombia.

Las autoridades corroboraron su identidad al comparar este rasgo físico con los registros previos a su fuga de Chile. El tatuaje permitió confirmar que se trataba del integrante del Tren de Aragua buscado por las agencias de policía de ambos países, a pesar de que el detenido había alterado su apariencia física tiñéndose el cabello.

El director general de la Policía Nacional de Colombia, Carlos Fernando Triana Beltrán, fue quien confirmó la detención de Mejías, y difundió un video con su arresto. Destacó que se trató de una operación binacional coordinada la que logró esta hazaña.

Crimen por encargo en Santiago de Chile

El prófugo, junto a tres cómplices también venezolanos, estaba cumpliendo prisión preventiva por el crimen del empresario José Felipe Reyes Ossa (43), conocido como el “Rey del Meiggs” -barrio santiaguino que alberga un sinfín de locales comerciales y una verdadera selva de comerciantes callejeros-, ocurrido el 19 de junio en la comuna de Ñuñoa, cuando la víctima salía junto a un amigo del edificio donde residía.

En dicha situación, dos de los sicarios que, según se estableció en la investigación posterior, llevaban cerca de dos horas esperando, se bajaron de un automóvil y amenazaron a Reyes Ossa y su amigo con armas de fuego.

El empresario y la otra persona huyeron en direcciones opuestas, pero Reyes Ossa fue alcanzado enseguida, le dispararon tres veces y uno de los proyectiles le ingresó por el cuello, provocando su muerte instantánea.

De acuerdo a lo que se dio a conocer, testimonios de los propios involucrados en el hecho indican que autor intelectual sería una persona de nacionalidad chilena que los habría contactado debido a “líos amorosos” relacionados con la víctima, les habría pagado 4.500.000 pesos chilenos (unos 4.700 dólares) por adelantado y prometido 30.000.000 en total (31.500 dólares) por el trabajo criminal.