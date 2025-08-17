Mujeres mapuches lograron créditos de Provincia para mejorar sus emprendimientos

Esta financiación ya se le otorgó a siete personas, mientras que otras dos se encuentran próximas a conseguirla. Conoce más sobre estalínea crediticia.

Son siete las mujeres de la comunidad Linares , de la ciudad de Junín de los Andes, quienes accedieron a los créditos del programa Neuquén Financia para impulsar sus emprendimientos. Además, otras dos emprendedoras se encuentran próximas a conseguir su financiación.

"Mi sueño de hace muchos años y mi anhelo es de poder llegar a la Exposición Rural de Palermo, en Buenos Aires, con mis trabajos para poder venderlos allá", dijo Alejandrina Antileo , artesana del telar, quien ya ha logrado reconocimientos por sus producciones en distintos eventos.

Este crédito se enmarca en la sublínea de Género , que está destinada a mujeres que no pueden acceder a una oferta crediticia de un banco tradicional. De esta forma, se fomenta la inclusión y la igualdad de oportunidades, por medio del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADeP) -quien otorga los créditos-, en articulación con la secretaría de Género y Enlace Institucional.

creditos mujeres mapuches (1)

"Respuestas realistas ante los contextos que atraviesan a las mujeres"

Natalia Fenizi, secretaria de Género y Enlace Institucional, sostuvo que este plan provincial de Equidad de Género, brinda "respuestas realistas ante los contextos que atraviesan a las mujeres y madres emprendedoras, que invierten tiempo en tareas de cuidados, dinero e ideas de negocios para complementar ingresos familiares".

Respecto a los créditos, en su mayoría se destinarán los fondos para mejorar la elaboración artesanal de productos textiles en telar, como ponchos, matras, matrones, mantas, alfombras y demás. Para ello, comprarán una máquina para hilar, elementos para resguardar animales y así conseguir mejor lana y demás insumos para maximizar sus producciones.

También se incluyen en esta línea emprendimientos dedicados a la elaboración de productos de platería y hortalizas.

Marta Queupan, una de las beneficiarias del crédito, indicó que lo destinará para armar su propia huerta y poder dedicarse a la venta de hortalizas. "Ya lo había intentado antes pero no tuve tanto alcance y no llegué a armar una huerta, por eso pido este préstamo, para poder hacerla, vender, y así salir adelante", indicó.

Desde provincia sostuvieron que quienes deseen tener más información para acceder a la línea de financiamiento, pueden contactarse al mail: [email protected].

Créditos para emprendedores turísticos en Neuquén: cómo funcionan

El Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través del ministerio de Turismo, continúa impulsando el desarrollo del sector turístico mediante el acceso a líneas de financiamiento que promueven la mejora de las prestaciones turísticas.

Las líneas vigentes -MyPime Turismo, destinada a prestadores formalizados, con montos de hasta $20 millones; y Neuquén Financia, orientada a pequeños emprendedores en proceso de formalización, con créditos de hasta $3 millones- se gestionan en forma coordinada entre el Ministerio de Turismo, que realiza la evaluación técnica de los proyectos, y el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP), encargado de la evaluación económico-financiera.

Esta política pública tiene como objetivo no solo potenciar la competitividad del sector turístico neuquino, sino también mejorar la experiencia de quienes eligen la provincia como destino. Los créditos alcanzan a emprendimientos hoteleros y gastronómicos, agencias de viajes, prestadores de actividades turísticas, comercios de artículos regionales y servicios de alquiler de equipos, entre otros.