Violento choque entre un vehículo y un caballo: el animal terminó decapitado

Una pareja circulaba por Ruta 17 cuando se encontró de frente con el caballo y no pudo evitar el siniestro vial. El matrimonio quedó en estado de shock.

Las rutas neuquinas vuelven a ser escenario de un choque entre un vehículo y un animal suelto. Esta vez el accidente ocurrió en la Ruta Provincial 17 , cuando una pareja que viajaba hacia Plaza Huincul se encontró de frente con un caballo sobre la calzada.

El incidente se produjo a unos cinco kilómetros de Picún Leufú, a la altura del cruce entre Ruta 17 y el acceso a Villa Unión. En la noche del viernes, alrededor de las 22, una camioneta Peugeot Partner que viajaba en dirección sur-norte, se encontró de repente con un caballo sobre la calzada y no pudo evitar el impacto.

La violencia del choque fue tal que el caballo terminó decapitado y la cabeza quedó dentro del habitáculo del vehículo. Pese a la brutalidad de la escena, los ocupantes resultaron con lesiones leves. “En el rodado se trasladaban dos personas quienes solo manifestaban algunos golpes, nada grave”, explicó el jefe de Bomberos Voluntarios, Lucas Venancio, a LMNeuquén .

caballo- choque- Picún Leufú

En el lugar trabajó personal del hospital local, efectivos de la Comisaría 9° y bomberos voluntarios de Picún Leufú. La policía se encargó de ordenar el tránsito para facilitar el trabajo de los equipos de emergencias y durante el operativo solicitaron precaución al circular por la zona.

Por otro lado, la pareja se encontraba fuera de peligro, pero en estado de shock producto del accidente. La mujer en particular, tuvo que ser trasladada al hospital producto de una crisis nerviosa que requirió atención médica.

“En ese sector de ruta siempre hay animales sueltos. Ya han ocurrido accidentes de este tipo”, lamentó el jefe de bomberos, quien advirtió que se trata de una zona sin iluminación ni alambrados a los costados, lo que facilita que se repitan estos incidentes de manera habitual.

choque caballo picun (1)

Además, Venancio aconsejó manejar con extrema atención en la zona. “Siempre se recomienda la precaución por la presencia de animales sueltos, ya que no existen cercos perimetrales en toda la extensión de la Ruta 17", explicó.

Caballos sueltos y accidentes recurrentes

Lamentablemente, este tipo de incidentes no son aislados y reabren el debate acerca de la peligrosidad de los animales sueltos en la ruta.

En julio pasado, la Ruta 17 ya había sido escenario de un hecho de características similares: a unos 15 kilómetros de Añelo, una camioneta embistió a una yegua luego de esquivar a otros dos animales que se cruzaron en su camino. Aunque el conductor resultó ileso, el equino murió en el acto.

choque-anelo-2jpeg El choque cerca de Añelo provocó graves daños en el vehículo.

Por otro lado, en mayo, una ambulancia chocó contra un caballo en la Ruta 40, en el tramo conocido como Cuchillo Curá, un sector donde suelen ocurrir múltiples incidentes con animales sobre la cinta asfáltica. Aunque el vehículo sufrió importantes daños materiales, el chofer no requirió atención médica. El animal, cuyo dueño y origen se desconocían, perdió la vida a causa del impacto.