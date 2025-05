Dramático: una ambulancia embistió a un caballo y encendió el debate sobre los animales sueltos en la ruta

El accidente

Sobre las circunstancias del accidente registrado, el jefe policial detalló que “el siniestro se produjo al impactar el rodado con un equino que se encontraba sobre la cinta asfáltica, resultando en daños materiales en el vehículo”. Añadió luego que “en el lugar se hizo presente una ambulancia y personal del hospital local “José Venier”, quienes asistieron al conductor. El mismo manifestó en esa instancia no requerir atención médica alguna”.

Una ambulancia chocó un caballo (1).jpg

El subcomisario Gustavo Herrera señaló que el personal a su cargo, de la Comisaría 27, asistió al sitio del siniestro con prontitud y llevaron adelante todas las diligencias de rigor establecidas y además llevaron adelante las tareas de prevención para evitar nuevos accidentes hasta que la ambulancia fue removida y retirada del lugar.

Animales sueltos

Este nuevo accidente, que implica una reincidencia alarmante en este tramo de la ruta nacional 40 que une las ciudades de Las Lajas y Zapala por algo más de 50 km, volvió a “encender” el debate de los animales sueltos y en especial sobre el interrogante: ¿de quién es la culpa?

Y en estos tiempos digitales los veredictos y juicios de los internautas suelen publicarse y hacerse conocer a través de las distintas plataformas que habitan el mundo de internet. En este caso, la usuaria Magalí Sepúlveda publicó su sensación sobre el accidente diciendo que “deben multar al dueño del caballo. Un animal en la ruta es como un niño inocente en la calle. Tiene un dueño. Y no deberían andar solos”.

Por su parte, Isidro Oses comentó que “podridos (estamos) de la cantidad de animales sueltos en las rutas. Esperemos que las autoridades hagan algo así, no pasa más esto. Salgan de las oficinas y hagan algo”. Otra de las voces que se pudo leer en las redes sociales fue el de Gladys Moya, quien escribió: “Mi humilde opinión (es que) los animales no tienen la culpa de andar en la ruta. Los dueños son los que no se preocupan por ellos. Desde Las Lajas a Zapala hay alambrados. Hay sectores que los puesteros los mantienen y hay kilómetros y kilómetros de alambrado en el suelo. Si se ocuparán un poco de mantener los alambrados, los animales no saldrían a la ruta”.