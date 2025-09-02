Puerto Madryn: volvió a la cárcel un empresario acusado de haber matado y hecho desaparecer a un hombre

Violó el arresto domiciliario que cumplía desde diciembre de 2023. El crimen por el que está imputado fue presuntamente en represalia tras el robo de una moto.

La Justicia de Chubut dispuso que volviera a quedar detenido uno de los dos acusados por el crimen de Eber “Chucky” Estremador, quien se encontraba cumpliendo arresto domiciliario en la ciudad de Puerto Madryn.

Estremador fue visto con vida por última vez en octubre de 2023 , cuando dos hombres le dieron una paliza y lo subieron a un auto, según quedó registrado en filmaciones de cámaras de seguridad.

El empresario Gustavo Carreño, acusado en el caso en el que se investiga el homicidio, es quien deberá volver a un establecimiento carcelario por haber violado su prisión domiciliaria.

La decisión fue adoptada este lunes en los Tribunales de Puerto Madryn tras una audiencia en la que la Fiscalía solicitó la revocación del beneficio.

La solicitud fue acompañada con fotografías que mostraban al imputado fuera de su vivienda, incumpliendo con la medida judicial. La jueza Patricia Reyes avaló el pedido y su resolución fue ratificada por los magistrados Marcelo Orlando y Alejandra Hernández.

La desaparición de Estremador

Estremador tenía 34 años cuando desapareció, el 24 de octubre de 2023. Una cámara de vigilancia registró el momento en el que dos hombres lo golpeaban y luego lo subían, aparentemente inconsciente, a un vehículo, en el barrio 630 Viviendas de Puerto Madryn.

Tribunales de Puerto Madryn.jpg Tribunales de Puerto Madryn.

Dos días antes se había denunciado el robo de una moto en la misma zona y, según la investigación, Estremador habría participado en ese hecho.

Uno de los que hizo la denuncia por el robo fue justamente Carreño y el otro, Sebastián Draiye, su socio en una empresa del sector pesquero. Ambos fueron posteriormente imputados como responsables de la muerte del presunto ladrón de la motocicleta.

Después de que los familiares de “Chucky” denunciaron su desaparición, durante los intensos rastrillajes llevados a cabo por la Policía en la búsqueda para dar con su paradero, se hallaron las imágenes en las que se veía cómo le pegaban y lo cargaban en un auto.

De acuerdo con lo que pudieron establecer los investigadores a partir de la observación de las escenas tomadas por esa y otras cámaras instaladas en la vía pública, Estremador iba caminando por una calle del barrio Pujol cuando fue interceptado por un vehículo.

Del automóvil descendieron dos hombres que lo abordaron, lo golpearon, lo cargaron en la parte trasera y partieron con rumbo desconocido.

Puerto Madryn: el avance de la investigación

En diciembre de 2023, los dos empresarios fueron detenidos. La hipótesis de los investigadores apunta a que el homicidio fue, precisamente, una represalia por ese hurto, aunque el caso sigue envuelto en misterio puesto que el cuerpo de Estremador nunca fue hallado.

El Tribunal declaró como “compleja”, lo que permitió extender los plazos procesales de investigación. Actualmente, la causa se encuentra en la etapa previa a la presentación de la acusación formal por parte de la Fiscalía, que deberá definir el cuadro de cargos contra Carreño y Draiye.

Mientras tanto, con la revocación del arresto domiciliario, Carreño quedó bajo prisión preventiva en una unidad penitenciaria, en tanto que su socio continúa detenido en su vivienda.