Un buzo de Puerto Madryn se accidentó en las Bahamas y necesitan 200.000 dólares para trasladarlo

Practicaba apnea en el archipiélago caribeño. El hospital local no tiene la tecnología necesaria y deben llevarlo a Miami o Buenos Aires.

Familiares de un buzo argentino que sufrió un grave accidente mientras practicaba apnea -exploración de las profundidades conteniendo la respiración- en las islas Bahamas iniciaron una campaña de recaudación de fondos para costear su tratamiento médica. La movida solidaria es para Juan Cruz Zanaboni, un buceador formado en Puerto Madryn, provincia de Chubut .

El accidente durante la práctica, que consiste en sumergirse a grandes profundidades conteniendo la respiración sin asistencia de equipos de oxígeno, derivó en un cuadro crítico que lo mantiene internado e intubado en un sanatorio de las Bahamas , a la espera de un traslado a un centro de salud que cuente con la tecnología que requiere su delicado estado.

Zanaboni nació en la ciudad de Temperley , en el Conurbano de la Provincia de Buenos Aires, y se trasladó de allí a Puerto Madryn para profesionalizarse en buceo tras cursar sus estudios y prácticas en Puerto Pirámides.

Las opciones para el buzo de Puerto Madryn

En la campaña iniciada en redes sociales, allegados al argentino explicaron que la situación de salud en la que se encuentra es extremadamente compleja, si bien no dieron detalles del accidente que sufrió durante una inmersión.

El buzo chubutense quedó internado en Freeport, la ciudad principal de la isla Grand Bahama, un sitio donde es habitual la práctica de buceo en profundidades.

Pero las condiciones del hospital no son suficientes para su atención y por eso necesitan juntar 200.000 dólares para llevarlo a un lugar más adecuado.

Para llevar adelante el tratamiento, entre las alternativas posibles se menciona su traslado inmediato a la ciudad de Miami, donde puede recibir atención en un centro especializado y ser conectado a un equipo ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea).

Se trata de un dispositivo que cumple la función de corazón y pulmón artificial, bombeando y oxigenando la sangre en pacientes cuyos órganos no pueden hacerlo por sí mismos.

También se plantea la posibilidad de que sea derivado a Buenos Aires en un avión sanitario, para quedar internado en un centro de alta complejidad.

Los datos para colaborar

La opción más viable, de acuerdo con lo que se pudo saber, es la de trasladar a Juan Cruz a Miami, a solo unos 300 kilómetros de distancia de las Bahamas y poco más de una hora de avión.

No obstante, para eso haría falta recaudar los fondos requeridos para el traslado y también para la admisión en el centro de salud, ya que la cobertura de salud del argentino no lo contempla.

“Juan Cruz Zanaboni sufrió un accidente en el agua mientras practicaba apneas. Está intubado en Bahamas y el seguro no logra la admisión a un centro de mayor complejidad en Miami”, cuenta la publicación de su caso en las redes sociales.

“Gracias, él nos necesita. Está en el (Hospital) Rand Memorial en Bahamas. Tenemos que traerlo conectado a un equipo especial (ECMO)”; agrega.

Los datos de la cuenta para quienes quieran y puedan aportar a la recuperación de Juan Cruz son de una cuenta en el banco BBVA a nombre de María Ximena Zanaboni (DNI 28.196.291), alias Ximenita1981 y CBU 0170199540000031687847.