Una bandada de loros dejó sin luz a ciudad de la Patagonia

Las aves se posaron sobre el cableado eléctrico y lo rompieron. En enero había pasado algo similar en El Doradillo: allí, el pájaro además causó un incendio.

Tras una falla que dejó sin energía eléctrica a miles de usuarios de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut , la cooperativa Servicoop, que presta el servicio de electricidad en la ciudad portuaria dio a conocer cuál fue el problema que generó el corte durante la tarde de este jueves: una bandada de loros que dañó parte de la infraestructura.

Según informaron desde Servicoop, en inmediaciones de la plaza ubicada en las calles Lavalle y Piedra Buena, las aves provocaron la rotura del arco voltaico de las redes de media tensión.

Debido a esto, salió de servicio una celda del sistema de distribución, lo que dejó a numerosos barrios sin energía durante varias horas.

Inconvenientes en el comercio

La empresa prestataria informó que, tras recibir el primer aviso por parte de un vecino a través de redes sociales, se activó de inmediato el protocolo de emergencias.

Advertidos de lo que había ocurrido, técnicos del área de energía se trasladaron al lugar y trabajaron en la reparación, logrando restablecer el servicio en toda la ciudad después de pocas horas.

Un loro, víctima y causante de un corte de luz en Puerto Madryn Un loro, víctima y causante de un corte de luz en Puerto Madryn.

El inesperado corte de luz generó algunos inconvenientes impensados ya que coincidió con una jornada de buen clima y un horario de actividad comercial.

Así fue que comerciantes del centro reportaron complicaciones momentáneas para atender al público, mientras que en algunos hogares denunciaron que habían sido afectados electrodomésticos y equipos de refrigeración.

Además, casualmente, horas antes se había producido otro corte pero por motivos diferentes. Según informó Servicoop, ese desperfecto se debió a daños provocados sobre una línea de media tensión producto del contacto con un hierro de una obra en construcción privada.

Una vez reparada la red, el servicio quedó normalizado después de algo más de una hora sin electricidad. Pero poco después de eso, sobrevino el nuevo corte, esta vez causado por una bandada de aves.

Acerca de lo ocurrido con los loros, los técnicos de la empresa explicaron que suelen posarse en las instalaciones eléctricas, pero pocas veces generan un daño de tal magnitud. En este caso, la bandada impactó sobre un punto sensible del sistema, lo que derivó en el corte generalizado.

Si bien la interrupción no fue demasiado larga, desde la empresa señalaron la importancia de la colaboración de los vecinos para resolver la situación lo antes posible.

“El aviso que recibimos en redes sociales nos permitió llegar rápidamente al lugar del problema y actuar en consecuencia”, destacaron desde Servicoop a través de un comunicado.

Puerto Madryn: corte e incendio por culpa de un loro

En lo que respecta a la red eléctrica, los problemas con los loros no son algo nuevo.

Por caso, en enero último, un loro que se posó sobre un generador provocó no solo un corte de energía en la zona de El Doradillo, sino también un incendio de pastizales.

El ave “se paró sobre un transformador y causó un cortocircuito y una explosión”, contaron en aquella ocasión desde la Policía de Puerto Madryn.

Envuelto en llamas producto de esa explosión, el cuerpo del loro cayó al piso en una zona de pastizales causando el incendio que debieron apagar los bomberos.