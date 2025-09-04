Chubut: un frigorífico sin carne y envuelto en una trama de deudas, violencia y acusaciones

Dicasur, en Trevelin, lleva dos meses sin pagar sueldos. En agosto hubo un incendio y detuvieron a dos proveedores por golpear al dueño.

Unas 60 familias de la localidad de Trevelin , en la provincia de Chubut , se encuentran en vilo por la situación del frigorífico Dicasur. Según dicen, la firma les adeuda dos meses de sueldos a los trabajadores y, en una crisis que parece terminal, en las cámaras frigoríficas ya no hay carne.

Afirman que los últimos lotes de faena se destinaron a intentar cubrir parte de los sueldos. “Con el incendio se paró todo”, indican.

Se refieren a un incendio ocurrido hace una semana en el entretecho del galpón donde funcionan la sala de desposte y las cámaras frigoríficas, presuntamente por un cortocircuito.

La agresión al propietario

Un mes antes, el frigorífico, que ya atravesaba un cuadro de emergencia financiera, empezó a ser noticia cuando dos hombres ingresaron a la oficina donde estaba su propietario, Rafael Nataine, lo golpearon provocándole importantes lesiones y se llevaron 5 millones de pesos y dos teléfonos, en lo que en principio se creyó que era un intento de robo.

Rafael Nataine, el empresario frigorífico de Trevelin golpeado y robado Chubut: Rafael Nataine, el empresario frigorífico de Trevelin golpeado y robado.

Posteriormente, los dos agresores, los hermanos Daniel y Mariano Massini, que fueron detenidos ese mismo día, negaron a través de su abogado defensor que hubiera habido un robo y sostuvieron que habían ido a reclamar una deuda de “entre 360 y 400 millones de pesos” que Dicasur mantenía con la con la compañía Otermin Massini, con base en Río Colorado, de la que ellos forman parte.

En medio de toda esta trama están los trabajadores del frigorífico. El delegado del Sindicato de la Carne, Tomás Ríos, explicó tras una presentación realizada ante la Subsecretaría de Trabajo que “la situación es imposible de sobrellevar, porque todos tienen deudas, gastos de luz, gas o alquiler, y no hay otra fuente de empleo en la zona”.

El conflicto se arrastra desde julio, cuando el dueño de la empresa pidió “aguantar unos días” a la espera de un supuesto acuerdo con un socio inversor que nunca se concretó.

La actividad quedó definitivamente paralizada luego de un allanamiento judicial que se llevó las computadoras de la planta y tras el incendio que ocasionó el corte del suministro de gas, esencial para la faena.

Chubut: vacaciones e incertidumbre

De acuerdo con los dichos de Ríos, los trabajadores intentaron sostener el vínculo laboral a pesar de las dificultades: algunos aceptaron tomarse vacaciones anticipadas como un modo de obtener ingresos, aunque la mayoría siguió asistiendo al frigorífico sin percibir sus sueldos.

“Esperamos pasivamente, pero la situación nos superó. Ya no da para seguir esperando”, indicó el dirigente, quien además reclamó la intervención del gobierno provincial para evitar la pérdida definitiva de los puestos de trabajo.

En el incendio de la semana pasada, si bien no se reportaron heridos, las autoridades activaron un protocolo de emergencia ante el riesgo de fuga de amoníaco, una sustancia tóxica utilizada en los sistemas de refrigeración.

Esta sustancia, altamente peligrosa en caso de combustión o fuga, obligó a cerrar la zona y extremar las medidas de seguridad. Para entonces, el frigorífico ya estaba inactivo.

“No sabemos la cantidad de dinero que le está debiendo el frigorífico a los productores. Nos preocupa porque no se trabaja hace más de 20 días y todo depende de la producción", expresó Ríos.