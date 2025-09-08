Comodoro Rivadavia: suspenden por un año a un estudiante de Medicina que les arrojó basura a trabajadores

Les vació un enorme tacho en las cabezas a nodocentes que realizaban una protesta sindical en la UNPSJB . El castigo también incluye tareas comunitarias.

El hall central de la sede de Comodoro Rivadavia de la Universidad de la Patagonia, lleno de basura tras la sorprendente agresión.

Un estudiante de Medicina de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco ( UNPSJB ) que agredió a trabajadores nodocentes en Comodoro Rivadavia fue sancionado con una suspensión por un año, durante el cual no podrá avanzar en sus estudios, y la obligación de realizar tareas comunitarias.

La casa de estudios tomó la decisión luego de que el alumno de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud agredió a trabajadores que realizaban una protesta en el hall de la sede universitaria, arrojándoles un enorme tacho lleno de basura.

La secretaria académica de la Facultad, Bárbara Rueter, confirmó que la institución aplicará la sanción al estudiante por estos hechos, que protagonizó el pasado jueves 21 de agosto.

Comodoro Rivadavia: los detalles de la sanción

"Lo primero que hicimos fue repudiar los actos de violencia y solidarizarnos con los compañeros nodocentes agredidos, que estuvieron presentes en la sesión. Queríamos ser contundentes y manifestar nuestro repudio a los hechos de violencia y reafirmar la libre expresión de las ideas en nuestra universidad", explicó Rueter.

La funcionaria detalló que la sanción para el alumno implica un año de suspensión en sus tareas académicas y administrativas y, una vez cumplido ese período, deberá realizar tareas comunitarias y solidarias dentro del ámbito de la institución.

Rueter remarcó que el estudiante "fue convocado por las autoridades de la facultad" para tratar la situación, y que no se presentó por voluntad propia.

"En esa reunión se elaboró un acta con su relato y su perspectiva de los hechos", indicó la docente. "Seguramente en los próximos días va a ser notificado por las autoridades", adelantó.

Así fue la agresión

El episodio que derivó en la sanción ocurrió cuando tres trabajadoras de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de la Patagonia (APUNP) se encontraban preparando materiales para confeccionar carteles como parte de un reclamo por mejoras salariales y mayor presupuesto universitario.

"Estaban las tres compañeras agachadas. De pronto vimos un montón de cosas cayendo. Cuando miramos un poco mejor, había un estudiante que había agarrado un tacho de esos bien grandes de basura que se ponen en el piso, que tenía varias bolsas de residuos, y lo volcó sobre la cabeza de las compañeras desde un piso de arriba", explicó José Giri, secretario general de la APUNP.

La lluvia de desechos, además, incluyó una botella de vidrio que estalló al chocar contra el piso. “Se desparramó todo. Por suerte las compañeras no se lastimaron", aseguró el dirigente gremial.

Pero eso no fue todo. Según el testimonio de Giri, el joven manifestó a los gritos su molestia por el ruido de la protesta. Y remató su mañana de furia con otra agresión: "Dijo algo así como ‘Dejen de hacer ruido, necesito estudiar', pero con otros términos, y agarró el tacho de plástico y lo revoleó contra otro compañero" que estaba abajo, en la manifestación.

Ese segundo y más voluminoso proyectil no alcanzó a ningún trabajador, pero pegó de lleno contra un radiador, provocando que el tacho se rompiera por el golpe. Tras la doble agresión, el alumno volvió a su aula para continuar con sus actividades.