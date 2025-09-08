Comodoro Rivadavia: separaron a un jefe policial al que una agente acusó de haberla violado

Estaba a cargo del GEOP de la Policía de Chubut en la ciudad petrolera. Habría otros dos efectivos complicados.

La Policía de Chubut separó de su cargo al subcomisario Armando Viveros, jefe del Grupo Especial de Operaciones Policiales ( GEOP ) de Comodoro Rivadavia , luego de que este fue acusado de la presunta violación de una agente de la fuerza de seguridad provincial.

De acuerdo con lo que trascendió, la denunciante aseguró haber sido golpeada y lastimada por Viveros quien, además, la obligó a mantener relaciones con él.

Por otro lado, al caso por el cual se lo acusa a Viveros se le sumarían otros hechos del mismo tipo que tendrían como culpables a dos de sus subalternos dentro de la estructura del GEOP .

Otra mujer integrante de la fuerza denunció recientemente a estos dos agentes, los acusó de haberla obligado a tener relaciones sexuales con ellos y habría informado de la existencia de un video que probaría el hecho.

Hasta el momento no ha habido ningún comunicado oficial ni de la Jefatura de la Policía de Chubut ni del Ministerio de Seguridad provincial. Ni siquiera se dio a conocer en qué situación procesal se encuentra Viveros.

Policía de Comodoro Rivadavia.jpg El jefe acusado lleva 10 años en la Policía de Comodoro Rivadavia. (Foto ilustrativa).

En cambio, el escándalo policial de Comodoro Rivadavia se viralizó en las redes sociales, a través de las cuales circuló la versión de que durante el fin de semana la Policía Federal había allanado la vivienda del subcomisario en un procedimiento en el cual, bajo las órdenes de un juez actuante en la causa, le habían secuestrado a Viveros ropa interior, sábanas, acolchados y otra ropa de cama, además de su teléfono celular.

También se supo que la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas y se evalúa aplicar protocolos internos de género dentro de la fuerza para brindar contención a la denunciante.

Ya tiene reemplazo en el GEOP

Mientras tanto, se conoció en las últimas horas es que el oficial inspector Juan Espínola quedará a cargo del GEOP de Comodoro Rivadavia, en el lugar que hasta ahora ocupaba el acusado del hecho de abuso.

Viveros estuvo al frente del GEOP en los últimos diez años. Espíndola, por su parte, hasta ahora venía desempeñándose como responsable de un grupo táctico que funciona dentro del la órbita GEOP comodorense.

El reemplazo en la jefatura fue comunicado al personal con el objetivo de garantizar la continuidad de las operaciones del GEOP mientras avanza la investigación judicial.

De Salta a Comodoro Rivadavia: quién es Viveros

Viveros tiene 38 años y llegó hace 13 a Comodoro Rivadavia desde San Antonio de los Cobres, en la provincia de Salta, donde nació.

Poco después de sumarse al GEOP comodorense, su nombre cobró cierta relevancia cuando, en marzo 2016, nadó seis kilómetros en el estrecho San Carlos, de las Islas Malvinas, en apoyo al Proyecto ADN de la Fundación No Me Olvides que buscaba identificar a 123 soldados caídos en la guerra sepultados en el archipiélago de quienes por entonces no se conocían sus datos.

El 16 de marzo de ese año, el ahora cuestionado oficial unió los dos extremos del estrecho acompañando a cuatro nadadores de Mar del Plata y siendo el único de los cinco que no se dedicaba a la natación de manera regular.