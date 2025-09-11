El reclamo por el mecánico asesinado en Trelew: "Un testigo vio todo, dejen de tapar a los delincuentes"

La hermana de Jonathan Prim pidió que la Justicia active la investigación. El homicida, aún prófugo, lo habría confundido con un narco.

A tres días del crimen de Jonathan Pablo Prim, el mecánico de 45 años asesinado a sangre fría en Trelew , provincia de Chubut , su hermana Soraya reclamó que la Justicia active la investigación que, según dijo, se está dilatando a pesar de que habría indicios claros de quién habría sido el autor del hecho.

Prim fue muerto a balazos mientras se encontraba trabajando en el motor de una camioneta junto a la vereda de su casa, en el barrio Los Pensamientos de Trelew , presuntamente por un sicario que lo confundió con otro hombre que estaría involucrado en el narcotráfico en la zona.

“Hoy, en el día de mi cumpleaños, tuve que despedir a mi hermano que mataron los lacras hdp. Pido justicia. Fiscal Rodríguez, sobran las pruebas, deje de dilatar todo. Está el testimonio de quien vio todo, lo presenció. ¡Dejen de tapar a los delincuentes!”, reclamó Soraya. También apeló al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, a quien le pidió “un instante de empatía y ayuda”.

"Fue asesinado por confusión"

Los familiares están seguros de que Jonathan fue ejecutado por error, confundido con un joven del barrio Los Pensamientos vinculado a un conflicto relacionado con el narcotráfico.

“Supuestamente estaban buscando a un pibe de la esquina, vinculado a problemas de droga, que roba y genera conflictos. Mi hermano no tenía nada que ver con eso, era un trabajador honesto, mecánico desde siempre, y fue asesinado por confusión”, afirmó Javier, hermano de Jonathan.

Mataron a un mecánico en el barrio Los Pensamientos, de Trelew Mataron a un mecánico en el barrio Los Pensamientos, de Trelew.

“Los asesinos se lo cruzan a mi hermano y da la casualidad de que mi hermano tiene la misma gorra que el pibe este, y le disparan a él de forma equivocada”, explicó el hermano de la víctima. “Le pegaron dos tiros y lo mataron por equivocación”, remarcó, consternado.

Soraya Prim insistió en que no se proteja a los responsables. “Dejen de ponerles seguridad en la puerta protegiendo a esas mugres. Asesinos, delincuentes, narcos”, denunció.

A quemarropa, en un barrio de Trelew

El asesinato tuvo lugar en la calle Gualjaina al 400, alrededor de las 17 del lunes. Según se pudo establecer, la víctima estaba en la vereda de su domicilio arreglando el motor de una camioneta con sus hijos cuando llegó al lugar un grupo de individuos.

Sin mediar advertencia, el mecánico recibió dos tiros a quemarropa en la zona del torso que le provocaron heridas de extrema gravedad.

Si bien fue trasladado de inmediato en una camioneta particular hacia el Hospital Zonal Adolfo Margara, de Trelew, murió en el trayecto debido a las heridas y la pérdida de sangre.

Tras el homicidio, efectivos de la Policía Científica y la División de Investigaciones trabajaron en la escena del crimen y secuestraron una vaina servida calibre 380, una pieza metálica y el celular de la víctima, además de tomar una muestra de manchas de sangre.

Todas estas pruebas serán analizadas para avanzar en la causa. Sin embargo, para la familia el proceso judicial se está demorando sin justificación.

Este miércoles fueron velados los restos de Jonathan, justamente el mismo día en que su hermana cumplía años. “No voy a parar hasta llegar a las últimas consecuencias y que no quede impune”, expresó Soraya.