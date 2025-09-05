Trelew: una mujer caminaba con su hijo de 7 años y un hombre intentó arrebatárselo

El menor se separó unos metros y el sujeto lo agarró e intentó entrar con él en una casa. La madre logró evitarlo, llamó a la policía y detuvieron al sospechoso.

Desde la policía aclararon que no están claros los motivos por los que el sujeto intentó llevarse al menor que caminaba con su mamá por la zona Oeste de Trelew.

Un episodio genera alarma en la ciudad chubutense de Trelew , donde durante la mañana del viernes un hombre de 43 años fue detenido luego de protagonizar una inquietante situación , en el que intentó apoderarse de un menor de edad que caminaba por la calle junto a su madre , en lo que presuntamente se trató de un intento de secuestro.

El suceso se presentó aproximadamente a las 7 de la mañana en el barrio Oeste de la ciudad. El pequeño, de 7 años , se encontraba realizando una caminata matutina acompañado por su madre cuando se produjo la situación.

El director de Seguridad de la Policía de Chubut , Omar Delgado , brindó detalles del caso en declaraciones a Canal 12 : "La mujer indicó que venía caminando con su hijo de 7 años cuando, en un momento en que el niño se adelantó algunos metros, un sujeto de 43 años intentó tomarlo y llevarlo hacia un domicilio".

La inmediata reacción de la mamá resultó decisiva para evitar que el supuesto intento de secuestro se consumara, aunque todavía no está del todo claro qué es lo que quiso hacer el desconocido que los abordó en la vereda.

Lo cierto es que la mujer se las arregló para, sin ningún tipo de ayuda, frustrar la maniobra del individuo, tras lo cual llamó sin demora a la policía para dar cuenta de lo sucedido.

"La madre logra evitar esto, llama a la policía, los efectivos concurren al lugar, localizan a este sujeto y es aprehendido y está ahora a disposición del Ministerio Público Fiscal, que está trabajando en esta situación", amplió el jefe policial.

Además, la mujer formalizó la denuncia correspondiente que dio inicio a una cuasa y mientras se avanza en la investigación, el sospechoso permanece detenido.

Trelew: ¿fue un intento de secuestro u otra cosa?

El comisario advirtió de todos modos que las condiciones exactas en las que se desarrolló el episodio aún deben escalrecerse y que no está claro el móvil del ataque.

"No sabemos con qué intención (hizo lo que hizo el detenido). Es un tema un poco complejo, delicado por la característica del hecho, porque hay un menor involucrado, así que vamos a esperar que este proceso continúe su curso y que la fiscalía pueda determinar qué es lo que aconteció en el lugar", manifestó.

Más allá dea la detención inmediata del acusado, será crucial la labor que desarrolle la Fiscalía en la recolección de evidencias y declaraciones testimoniales será crucial para determinar si efectivamente se configuró un intento de secuestro o si se trató de otra clase de situación.

El funcionario policial pidió manejar el caso con prudencia para evitar conclusiones precipitadas que puedan obstaculizar la investigación en curso. Y destacó la actuación de la madre del menor, por su respuesta inmediata y alertar sin demora a la policía.

Secuestro de un adolescente en Caleta Olivia

El domingo 17 de agosto, en la ciudad de Caleta Olivia el secuestro de un menor en la vía pública también generó alarma entre la comunidad.

El episodio sucedido cerca de las 6 de la del Día del Niño en la ciudad del noreste de Santa Cruz, en el límite con Chubut, cuando un adolescente de 17 años caminaba por la calle y fue interceptado por un hombre armado a pocas cuadras de su casa.

El desconocido lo forzó a subirse a un auto de color rojo y lo mantuvo cautivo hasta que finalmente lo soltó en las inmediaciones de la Escuela 74.

Escuela 74 de Caleta Olivia El joven de 17 años fue liberado en la zona de la Escuela 74 de Caleta Olivia, después de que lo tuvieron 20 minutos dando vueltas en un auto.

"Gracias a Dios está bien, pero pudo haber terminado en una tragedia. Quiero advertir a todos los papás y mamás porque en Caleta ya no estamos seguros", manifestó Valeria Anabalón, la madre de Mirko, el chico que vivió la traumática experiencia.

Una vez que el joven les contó lo que le había pasado, su familia radicó la denuncia en la Comisaría Quinta, donde aportó detalles sobre las características del agresor.

Según la información proporcionada, se trata de un hombre robusto, con cabello largo y barba crecida, que se desplazaba en un Renault Clio rojo con patente antigua y cristales sin polarizar.

Durante el tiempo que duró el cautiverio, el sujeto habría hostigado físicamente al adolescente. "Le tocaba una pierna y le olía la piel", relató la madre del joven en diálogo con el portal Info Caleta.

De todos modos, la vecina aclaró que su hijo no presentó lesiones y que tampoco le robaron nada de lo que llevaba encima. Por eso, la inquietante presunción de que se trató de un ataque sexual.