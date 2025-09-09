Trelew: lo confundieron con otro y lo acribillaron en plena calle

Trabajaba de mecánico y, presuntamente, tenía puesta una gorra igual al de un hombre vinculado con el narcotráfico . El asesino le disparó y huyó.

Mataron a un mecánico en el barrio Los Pensamientos, de Trelew.

“Lo mataron por equivocación”, aseguran, en medio de la conmoción, los familiares de Jonathan Prim, un mecánico de Trelew , provincia de Chubut , que en la tarde del lunes murió tras recibir dos balazos mientras se encontraba trabajando, junto a sus dos hijos, frente a su casa del barrio Los Pensamientos.

Según contaron Javier, hermano de la víctima, en una entrevista para un medio local, y Soraya, su hermana, en sus redes sociales, todo se debió a una confusión en medio de un ajuste de cuentas vinculado con el narcotráfico en el barrio: la persona que asesinó a Jonathan lo confundió con otro y por eso lo acribilló desde una motocicleta y huyó.

Ocurrió en la calle Gualjaina al 400, alrededor de las 17 del lunes. Según se pudo establecer, la víctima estaba en la vereda de su domicilio arreglando el motor de una camioneta con sus hijos cuando llegó al lugar un grupo de individuos.

Sin mediar advertencia, el mecánico recibió dos tiros a quemarropa en la zona del torso que le provocaron heridas de extrema gravedad.

La cuadra del barrio Los Pensamientos, de Trelew, donde mataron al mecánico La cuadra donde mataron al mecánico, en Trelew.

Si bien fue trasladado de inmediato en una camioneta particular hacia el Hospital Zonal Adolfo Margara, de Trelew, murió en el trayecto debido a las heridas y la pérdida de sangre.

Trelew: la confusión fatal

De acuerdo con el relato del hermano de la víctima, los agresores buscaban a otro joven del barrio presuntamente vinculado con el narcotráfico.

“Supuestamente, estaban buscando a un pibe acá de la esquina, que no sé qué problema tienen de droga. Ellos andan robando y todas esas cosas, ya los conocen”, dijo Javier en diálogo con Canal 12.

“A mi hermano lo corrieron a los tiros. Dispararon para acá mientras mi hermano laburaba en la vereda, como todos los días. Él es mecánico y en ese momento estaba arreglando dos camionetas. Le pegaron dos tiros y lo mataron por equivocación”, remarcó, consternado.

“Tuvo que llevarlo mi sobrino en camioneta hasta el hospital, porque directamente se moría acá, y cuando llegamos, ya había muerto”, continuó.

“Es una locura -agregó Javier- porque en este barrio escuchás tiros todos los días”.

“Hoy mataron a mi hermano por equivocación de los delincuentes”, expresó, por su parte, Soraya, hermana del mecánico, en su cuenta de Facebook. Lo describió como “un tipo, sano, trabajador, buena persona”, remarcó que en el momento del crimen “estaba trabajando” y reclamó: “¡Estamos en tierra de nadie en Chubut!”.

Una gorra

Un detalle que abonaría la hipótesis de la familia es que el mecánico, en el momento en que fue agredido, llevaba puesta una gorra similar a la del joven a quien presuntamente buscaban los asesinos, y que habría escapado de la zona instantes antes del ataque.

“Hasta donde sé, al pibe de la esquina lo querían matar y se ve que aprovechó a escaparse momentos antes de lo ocurrido. Los asesinos se lo cruzan a mi hermano y da la casualidad de que mi hermano tiene la misma gorra que el pibe este, y le disparan a él de forma equivocada”, explicó el hermano de la víctima.

Tras el asesinato, la Policía de Chubut desplegó un fuerte operativo en la zona para dar con los responsables, aunque hasta este martes por la mañana no se había informado ninguna detención.

Entretanto, la Fiscalía de Trelew trabaja sobre distintas hipótesis de las cuales la más firme es la que indica que se trató de un ataque por error en el marco de un ajuste de cuentas ligado al narcotráfico en el barrio.