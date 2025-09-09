Comodoro Rivadavia: pese a sus antecedentes, liberaron al dominicano que se atrincheró con sus hijos

Dos jueces revocaron la prisión preventiva . En 2014 baleó a un policía y en 2020 su ex lo acusó de secuestrar a los chicos. Estuvo prófugo en otra causa. Y lo juzgan por abuso sexual.

El acusado se resistió a una orden de protección de sus hijos y para no entregárselos a la Justicia se encerró con ellos en una casa del barrio Ciudadela de Comodoro Rivadavia.

La Justicia de Chubut decidió dejar en libertad a Oscar Isaías Valdéz Carbajal , el hombre de nacionalidad dominicana que la semana pasada se atrincheró en su casa con sus tres hijos y armado con cuchillos, en un episodio que durante casi tres horas tuvo en vilo al barrio Ciudadela de Comodoro Rivadavia.

Los jueces penales de Esquel Carlos Richeri y José Luis Ennis revocaron la prisión preventiva que dos días antes había sido dictada en una audiencia de control de detención, a instancias de la defensa del acusado, que en este caso está siendo investigado por resistencia a la autoridad , pero que tiene en curso una causa penal por abuso sexual y antecedentes de haber secuestrado a sus hijos en 2020.

Para lograr esta determinación, las defensoras públicas Juliana Fuentes y Vanesa Vera calificaron de arbitraria la decisión del juez de control del pasado sábado y solicitaron la inmediata excarcelación bajo la modalidad de presentaciones semanales ante la autoridad judicial, argumentando que no existen elementos suficientes que justifiquen el riesgo de fuga.

En su fundamentación delpedido, hicieron hincapié en que la causa que se abrió tras el episodio del jueves pasado en Comodoro tiene una pretensión punitiva de apenas 10 meses de prisión. Y remarcaron que Valdéz Carbajal se encontraba en libertad con medidas sustitutivas en el proceso por abuso sexual en su contra, en el que este martes se realizaría la audiencia preliminar.

En base a esto, sostuvieron que la prisión preventiva constituía "una medida desproporcionada" al no existir peligro concreto de fuga.

El fiscal Facundo Oribones se opuso a la liberación y argumentó que la medida de coerción que había sido dictada "fue fundada, razonada y proporcionada", basándose en el historial procesal del imputado, quien según señaló estuvo prófugo durante un año y medio antes de ser condenado en otro proceso judicial.

El fiscal también destacó la causa de abuso sexual contra Valdéz Carbajal, con una pretensión punitiva de hasta 20 años de prisión.

La Asesora de Menores, Andrea Mac Garva, coincidió mantener la prisión preventiva, en función de la gravedad de los hechos sucedidos en el barrio Ciudadela y el riesgo procesal que implicaría la libertad del acusado.

Se atrincheró con sus hijos en Comodoro Rivadavia - audiencia Oscar Isaías Valdéz Carbajal, con sus abogadas defensoras, en una audiencia judicial. MPF Chubut

Tras un cuarto intermedio, el tribunal de revisión resolvió unánimemente conceder la libertad a Valdéz Carbajal. Los jueces señalaron que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional y que en este caso no se configuraron los requisitos necesarios para sostenerla.

La decisión permite que el imputado continúe el proceso judicial en libertad, bajo las condiciones que se establezcan para garantizar su comparecencia ante la Justicia y el normal desarrollo de la investigación.

Su historial en Comodoro Rivadavia

Oscar Isaías Valdéz Carbajal, de 44 años y nacionalidad dominicana, no es desconocido para las fuerzas de seguridad locales. Su historial incluye un ataque armado contra un policía en plena Municipalidad en 2014 y una denuncia por secuestro de sus propios hijos en 2020.

El primer antecedente grave se remonta al 30 de mayo de 2014, cuando en el hall de ingreso de la Municipalidad de Comodoro disparó dos veces en la cabeza a un efectivo policial.

Según el relato fiscal de entonces, ese día el acusado se encontraba con su pareja y su hijo de un año en el edificio de calle Moreno 815. En circunstancias que nunca quedaron completamente esclarecidas, extrajo un revólver calibre .22 y abrió fuego contra el agente Saldivia, impactando en ambos parietales de la víctima.

Tras los disparos iniciales, persiguió al policía por el edificio efectuando otros dos tiros, hasta que finalmente fue reducido por dos efectivos que cumplían adicionales de seguridad en el lugar.

Se atrincheró con sus hijos en Comodoro Rivadavia El amplio operativo con fuerzas especiales en el barrio Ciudadela, en la tarde del jueves 4 de septiembre.

La brutalidad del ataque generó conmoción en la comunidad y derivó en un proceso judicial que lo mantuvo bajo la lupa de la justicia.

Seis años después, en plena pandemia de 2020, su ex pareja denunció públicamente que Valdéz Carbajal había secuestrado a sus tres hijos. Durante un tiempo prolongado, la mujer no tuvo noticias de los menores.

La denunciante aseguró que el hombre se dedicaba a la venta de estupefacientes y llevaba un estilo de vida completamente alejado de la legalidad.

Tensión en el barrio Ciudadela

El incidente del jueves pasado se desarrolló en una vivienda del barrio Ciudadela, situada frente a la plaza Domingo Faustino Sarmiento, sobre la calle 1º de Mayo, entre José Hernández y Fitz Roy y debieron intervenir equipos de la Policía de Chubut especializados en negociación de crisis.

El origen del atrincheramiento de Valdez Carabajal fue la ejecución de una medida judicial emitida por el Juzgado de Familia local para proteger a los menores de edad, un varón de 12 años y dos nenas, que implicaba que los tres quedaran al cuidado de la Justicia, por lo que su padre debía entregarlos.

La Justicia había determinado que los niños no podían continuar viviendo allí, ya que el domicilio no contaba con condiciones mínimas de habitabilidad, como suministro de luz y gas.

Al conocer los motivos de la presencia policial, el padre de los menores reaccionó con hostilidad, tomó un cuchillo e ingresó al domicilio, negándose a entregarlos niños. Así estuvo encerrado hasta bien entrada la tarde, cuando luego de prolongadas negociaciones, los agentes lograron rescatar a los tres chicos.

Su padre fue retirado del inmueble. Se lo llevaron esposado cerca de las tres de la tarde, poniendo fin a una situación que tuvo en vilo al barrio y a la que se acercaron decenas de vecinos, muchos de los que luego fueron convocados como testigos de las inspecciones y peritajes que se realizaron en la vivienda.