Comodoro Rivadavia: armado con un cuchillo, se atrincheró con sus tres hijos para no dárselos a la Justicia

El hombre desafió durante tres horas una medida de protección de los menores . Cuando lograron rescatarlos, los chicos estaban en shock.

En el amplio operativo montado en Comodoro Rivadavia intervinieron agentes especializados en resolución de crisis.

Una situación de extrema tensión se desató este jueves por la tarde en Comodoro Rivadavia , cuando un hombre se atrincheró en su vivienda portando un cuchillo junto a sus tres hijos menores de edad para evitar el cumplimiento de una resolución judicial.

El episodio se desarrolló en una vivienda del barrio Ciudadela, situada frente a la plaza Domingo Faustino Sarmiento, sobre la calle 1º de Mayo, entre José Hernández y Fitz Roy. El operativo, de amplio despliegue, requirió la intervención de equipos de la poicía de Chubut especializados en negociación de crisis .

Así y todo, llevó cerca de tres horas lograr resolver la compleja situación, en la que el mayor temor estuvo centrado en que a los chicos pudiera pasarles algo. Finalmente, el personal policial entrenado para este tipo de hechos, logró rescatarlos.

Su padre, finalmente, fue retirado del inmueble. Se lo llevaron esposado cerca de las tres de la tarde, poniendo fin a un episodio que tuvo en vilo al barrio.

Rescate y contención

Los tres menores que permanecían en el interior de la casa —un varón de 12 años y dos nenas— fueron evacuados momentos antes del arresto.

Los chicos debieron recibir atención inmediata debido a que se encontraban en estado de shock tras la experiencia traumática.

"Estaban llorando mucho, pedían por su papá", relataron fuentes del caso a ADNSUR sobre el estado en que fueron encontrados los menores.

El incidente se originó durante la ejecución de una medida judicial emitida por el Juzgado de Familia local relacionada con la protección de los menores de edad, que implicaba que quedaran al cuidado de la Justicia, por lo que su padre debía entregarlos.

Atrincherado con sus hijos en Comodoro Rivadavia Tras rescatar a los menores (un nene de 12 años y sus dos hermanitas) y detener al padre, la policía realizó pericias en el interior de la casa.

Ante la llegada de los efectivos policiales para hacer cumplir la orden, el hombre se opuso y tomó la decisión de encerrarse en el domicilio junto a los tres chicos. En su resistencia, esgrimió armas blancas, lo cual llevó a que la policía temiera por la integridad de los menores.

La gravedad de la situación activó el protocolo de actuación ante situaciones de crisis de la Policía de Chubut. Se desplegó en el lugar el equipo de negociación en incidentes críticos, respaldado por el GEOP e Infantería de Comodoro Rivadavia.

Un barrio de Comodoro Rivadavia en vilo

El barrio se vio conmocionado por el episodio, y durante el desarrollo del operativo, numerosos vecinos se acercaron al lugar atraídos por los gritos y amenazas del sujeto atrincherado, que se escuchaban desde el interior de la vivienda.

La tensión fue escalando conforme transcurrían los minutos hasta que finalmente se logró intervenir y, primero, poner a salvo a las criaturas para finalmente detener a su padre.

Ese primer paso que garantizó la seguridad de los chicos fue trabajo de los negociadores policiales, que luego de casi tres horas de diálogo lograron que el sujeto depusiera su actitud violenta y aceptara dejarlos salir.

Una vez controlada la situación más amenazante, ya hubo otro panorama y la Policía pudo entrar en acción sin riesgos y consumar la detención.

Luego de que el atrincherado fue trasladado, agentes ingresaron al domicilio para realizar las pericias correspondientes. En ese momento, algunos de los vecinos que se habían acercado preocupados por la situación, oficiaron como testigos del procedimiento.

El hombre quedó detenido y a disposición de las autoridades judiciales por los presuntos delitos de desobediencia y amenazas agravadas.