Comodoro Rivadavia: piden pericias psiquiátricas para la mujer que apuñaló a su marido y lo llevó al hospital

El juez hizo lugar a una solicitud de la defensa. El propio esposo la denunció , antes de que lo operaran y le pusieran respirador artificial.

La Justicia de Chubut dispuso la prisión preventiva por dos meses para Mercedes Soledad Godoy, una mujer que quedó imputada por el intento de homicidio de su marido, a quien presuntamente apuñaló repetidas veces, y luego llevó ella misma al Hospital Regional Víctor Manuel Sanguinetti, de Comodoro Rivadavia.

Además, el abogado defensor de la acusada solicitó que sea trasladada al servicio de salud mental para que la evalúen, ya que, según indicó, se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico. El juez penal Jorge Odorisio ordenó que Godoy fuese derivada al Cuerpo Médico Forense.

El hecho que se juzga salió a la luz el domingo 31 de agosto a las 8 de la mañana, cuando médicos del hospital Sanguinetti recibieron a una mujer que acompañaba a su esposo herido y les explicó que durante la madrugada, él había llegado al domicilio con múltiples heridas de arma blanca.

La mujer dio algunos datos precisos que le daban sustento a la versión. Según su relato, el ataque había ocurrido entre las 5 y 6 de la mañana. Sin embargo, les dijo que desconocía totalmente las circunstancias.

Convencidos de que el simple hecho que ella misma lo haya llevado hasta el hospital era suficiente prueba para respaldar su relato, los profesionales atendieron de urgencia al herido.

Tribunales de Comodoro Rivadavia.jpg Tribunales de Comodoro Rivadavia.

Fue en esa situación cuando se enteraron de otra versión. Momentos antes de ingresar al quirófano para ser operado, el hombre les contó que no se había peleado con nadie fuera de su casa y había sido su propia esposa quien lo había atacado.

Esta declaración no cambió para nada el protocolo de atención que se había establecido, pero sí impactó en la investigación policial que ya se estaba iniciando, luego de que desde el hospital cumplieron con la obligación de dar cuenta de los indicios de un delito contra el paciente que tenían que atender.

Comodoro Rivadavia: la salud de la víctima

"El ataque habría sido en el interior de la vivienda, aunque queda establecer con todas las pruebas que se recabaron para determinar el lugar preciso donde se presentó esta situación", indicó Raúl Jones, segundo jefe de la Unidad Regional de la Policía de Comodoro Rivadavia.

Respecto del estado de salud de la víctima, señaló que había sufrido “una lesión importante en el cuello y en el tórax también".

De acuerdo con lo que se informó, el hombre está en terapia intensiva y con respirador artificial.

La situación legal

En la audiencia de control de detención, tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y la defensa, el juez Odorisio resolvió declarar legal la detención de la imputada y dio por formalizada la apertura de la investigación dándola por anoticiada del hecho que se investiga en su contra y por asegurada su defensa técnica.

Asimismo, dictó su prisión preventiva por el término de dos meses en base al peligro de fuga, además de derivarla al Cuerpo Médico Forense.

Los defensores públicos Alejandro Varas y Julilana Fuentes no plantearon objeción al relato del hecho, ni a la calificación legal provisoria escogida, ni tampoco a la legalidad de la detención de su asistida, teniendo en cuenta que la propia víctima le señaló lo ocurrido a una enfermera del hospital de Comodoro Rivadavia.