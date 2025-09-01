Comodoro Rivadavia: llevó a su marido al hospital y dijo que llegó a su casa apuñalado, pero terminó detenida

Eso les contó a los médicos sobre los cortes del hombre en cuello y tórax. Antes de que lo operaran, el herido les dijo que lo había atacado ella.

El dueño del perro atropellado fue operado el martes en el hospital de Comodoro Rivadavia, donde se encuentra internado "estable y lúcido".

El domingo 31 de agosto , cerca de las 8 de la mañana , una situación que parecía un nuevo caso de violencia callejera cpn un apuñalado se transformó en otra cosa cuando la verdad salió a la luz en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia .

A esa hora, allí los médicos recibieron a una mujer que acompañó a su esposo herido a la guardia del centro de salud y les explicó que durante la madrugada, su marido había llegado al domicilio con múltiples heridas de arma blanca.

La mujer dio algunos datos precisos que le daban sustento a la versión. Según su relato, el ataque habría ocurrido entre las 5 y 6 de la mañana. Sin embargo, les dijo que desconocía totalmente en qué circunstancias su pareja había recibido las puñaladas.

Convencidos de que el simple hecho que ella misma lo haya llevado hasta el hospital era suficiente prueba para respaldar su versión, los profesionales atendieron de urgencia al herido.

Fue en esa situación cuando se enteraron de otra versión. Momentos antes de ingresar al quirófano para ser operado, el hombre pudo decirles que no se había peleado con nadie fuera de su casa y había sido su propia esposa quien lo había atacado.

Esta declaración no cambió para nada el protocolo de atención que se había establecido, pero sí impactó en la investigación policial que ya se estaba iniciando, luego de que desde el hospital cumplieron con la obligación de dar cuenta de los indicios de un delito contra el paciente que tenían que atender.

Investigación en Comodoro Rivadavia

Raúl Jones, segundo jefe de la Unidad Regional de la ciudad petrolera de Chubut, explicó a la prensa local los detalles del caso.

"Se acercó una mujer acompañando a su marido y en el hospital explicó que alrededor de las 5 ó 6 de la mañana su marido llega al domicilio con estas heridas de arma blanca", detalló el funcionario policial.

El personal médico asistió inmediatamente al hombre y lo preparó para una intervención quirúrgica de urgencia. En esos momentos críticos, la víctima señaló que su esposa habría sido quien lo agredió con el arma blanca.

Ante esta revelación, las autoridades policiales activaron el protocolo correspondiente. Jones explicó que "se hicieron las comunicaciones de rigor y se dio intervención al Ministerio Público Fiscal".

La mujer fue demorada preventivamente aplicando el artículo 215 del Código Procesal Penal. "La persona fue demorada en primera instancia justamente para recabar toda la información necesaria y con esto ver si se llevaba a cabo alguna diligencia judicial", precisó el jefe policial. No fue la única medida.

Policía de Chubut La policía allanó la casa del matrimonio e inspeccionó el auto con el que habían llegado al hospital de Comodoro Rivadavia.

Durante esa misma jornada, la brigada de investigaciones realizó las diligencias judiciales pertinentes. Los investigadores llevaron a cabo un allanamiento en el domicilio de la pareja y también registraron minuciosamente el auto con el que habían llegado al centro de salud.

Tras analizar toda la evidencia recolectada, el Ministerio Público Fiscal dispuso el cese de la medida preventiva inicial y automáticamente, la mujer quedó formalmente detenida por tentativa de homicidio. Fue puesta a disposición de la justicia a la espera de la audiencia de control de detención.

Con lesiones graves, pero fuera de peligro

Respecto al estado de salud de la víctima, Jones aseguró que el hombre se encuentra estable, aunque presenta lesiones de gravedad. "Una lesión importante en lo que es la parte del cuello y en el tórax también", describió el funcionario.

Los indicios preliminares sugieren que el ataque habría ocurrido en el interior de la vivienda familiar, aunque los investigadores continúan trabajando para determinar el lugar exacto donde se desarrollaron los hechos violentos.

"El ataque habría sido en el interior de la vivienda, aunque queda establecer con todas las pruebas que se recabaron para determinar el lugar preciso donde se presentó esta situación", aclaró Jones.

¿Antecedentes de violencia de género?

Hay un elemento más a dilucidar. Las autoridades investigan por estas horas los antecedentes de la pareja para determinar si existen denuncias previas por violencia de género.

La brigada de investigaciones, la fiscalía y personal de la comisaría de la mujer trabajan de manera coordinada en esta línea de investigación. No sería la primera vez que, detrás del ataque de una mujer a su pareja, hay una larga historia de maltratos que la llevan a -finalmente- tomar una determinación drásitca del tipo de la que se presenta en esta oportunidad.