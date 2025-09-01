Comodoro Rivadavia: hallaron a su perro con un tiro en el pecho y dicen que un "loco suelto" asesina mascotas

La dueña del animal de 12 años lo contó en las redes, luego de hacer la denuncia en la comisaría. Y advirtió que en su barrio ya hubo más casos.

A Rubio lo encontraron muy cerca de su casa, en el barrio El Faro de Comodoro Rivadavia: "Estaba duro y frío; y no respiraba".

Otro acto de maltrato animal extremo sacude al barrio El Faro de Comodoro Rivadavia , donde una familia encontró sin vida a "Rubio" , su perro de 12 años , asesinado de un balazo en el pecho cerca de su casa.

Mailén Colinamun, la dueña del animal, describió a través de las redes sociales el horrible momento que vivieron luego de llegar a su domicilio en la zona del kilómetro 15, en la ciudad petrolera de Chubut, y se sorprendieron al no recibir el habitual saludo alegre de su mascota.

"Ayer a la noche llegamos a casa, esperando, como siempre, que nos recibas con tus ladridos. Que corras alrededor del auto, poder saludarte, decirte 'Hoooola mi gordo' y que entremos los 4 juntos a casa", escribió en una emotiva carta que conmovió a muchos usuarios.

Al no encontrar a Rubio, notaron que "Nana", otra mascota de la familia, estaba "medio cabizbaja, ladrando con timidez, como si ya supiera todo lo que iba a pasar".

La búsqueda comenzó inmediatamente: "Te buscamos esperando que estés comiendo algún hueso por ahí en alguno de los rincones oscuros del barrio. Gritamos tu nombre varias veces y no volviste", describió la chica.

La búsqueda se inició en plena noche, con linternas debido a la falta de alumbrado público en el barriio. "Te salimos a buscar, no era normal. Te encontramos en menos de 10 minutos. A menos de una cuadra de casa. Lamentablemente ya no respirabas. Ya no estabas", relató Mailén en su publicación en Instagram.

Un disparo preciso en el pecho

Rubio presentaba un disparo único y preciso en el pecho, muy próximo al corazón. "Alguien, con el corazón más frío que un hielo, se deshizo de tu vida en un segundo", escribió la joven, conmocionada.

También destacó que el balazo fue "uno solo, como si le hubieran disparado por deporte" a un animal que "no era un perro malo, no molestaba, no peleaba con otros perros".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mailen (@colinamunmailen)

En medio de la angustia, en un primer momento consideraron trasladar al animal a un veterinario, pero enseguida un vecino que los acompañaba los contuvo y los ayudó a darse cuenta de que ya no había posibilidades de salvarlo.

"Por suerte hubo una voz y una lucidez que nos dijo 'chicos, ya está, el perro ya está muerto'. Lo enterramos esa misma noche", explicó luego de que el caso se viralizó en las redes, en declaraciones a Vivo Comodoro. ““staba frío, duro, con un tiro muy cerquita del corazón”, describió con crudeza.

La denuncia en Comodoro Rivadavia

Al día siguiente del triste hallazgo, fueron a la Comisaría de Kilómetro 8 para presentar la denuncia formal. "Nos dijeron que éramos los primeros en hacer la denuncia y que cualquier cosita llamemos, cualquier ruido que escuchemos", señalaron.

Sin embargo, Mailén contó que vecinos del barrio les informaron que situaciones similares ya habían ocurrido anteriormente en la zona. "Ya encontraron varios perros en el mismo lugar, muertos de la misma cruda, cruel y horrible forma", reveló Mailén en su carta.

Un pariente con formación militar aportó detalles técnicos sobre el proyectil utilizado, explicándoles que a su entender se trataba de munición de carabina.

Comisaría Km 8 - Comodoro Rivadavia.jpg Los dueños de Rubio hicieron la denuncia en la comisaría del Km8 en Comodoro Rivadavia.

Por otro lado, la pareja que en el perfil de la joven en Instagram posteaba habitualmente fotos de su mascota, descartó tener conflictos personales con otros vecinos del barrio, como para pensar en una reprimenda o venganza. Todo les indica que el ataque a su querido Rubio fue aleatorio y sin motivo. Pura maldad.

El caso, una vez narrado en las redes, trascendió las fronteras del barrio, conmovió a gente de todas partes de la ciudad y también, claro, a los defensores de los derechos de los animales.

En su mensaje, Mailén explicó también que Rubio "era un perro viejo, enano, indefenso. Apenas corría porque tenía sus patitas débiles. Si lo echabas, volvía a casa y se quedaba rodando en la tierra y ladrando, porque jugaba solo".

Además, la joven hizo un llamado urgente a la comunidad para advertir sobre la presencia de "un loco suelto" que asesina perros indefensos y reclamó justicia. "Solamente queremos que nuestros vecinos se enteren, que en nuestro barrio hay una persona sin alma, un loco suelto, que mata perros indefensos por deporte", escribió.

"Te amamos viejo, ojalá haya, al menos un poco de justicia y le saquen el arma a este psicópata", concluyó su mensaje.