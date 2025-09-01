Video: la emotiva recuperación de Blanquita, la perra de Comodoro Rivadavia que salvaron de morir de hambre

Fue rescatada en un allanamiento de la Policía de Chubut , de un patio donde estaba encerrada, sin abrigo ni comida. Ya se encuentra en un hogar de tránsito.

Blanquita, la perra de Comodoro Rivadavia a la que salvaron de morir.

En un operativo conjunto realizado por la Policía de Chubut , la Justicia y el Municipio de Comodoro Rivadavia , se logró rescatar a una perra que se encontraba en estado de abandono y extrema desnutrición en un patio del barrio comodorense de Divina Providencia, en la zona de Kilómetro 3.

El caso de Blanquita comenzó a tomar estado público durante la noche del miércoles 27 de agosto, cuando imágenes y relatos del estado crítico del animal se viralizaron en redes sociales.

A partir de la denuncia formal presentada por un vecino, se activó la intervención institucional, con una respuesta judicial inmediata.

De este modo, trabajaron de manera conjunta en el rescate de Blanquita agentes de la Brigada de Investigaciones de la Policía provincial y de la Comisaría Seccional General Mosconi de Comodoro Rivadavia, junto con la Agencia de Maltrato Animal comodorense, a cargo del fiscal Juan Carlos Caperochipi, con la autorización del juez penal Jorge Odorisio.

El fiscal Caperochipi, de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra Animales (UFE AyDA), tomó intervención de manera urgente, y el juez autorizó un operativo de rescate, que tuvo lugar el jueves último.

Comodoro Rivadavia: después del rescate

La perrita rescatada se hallaba en condiciones de abandono absoluto dentro de un patio cerrado de una vivienda en la zona norte de Comodoro Rivadavia.

El estado que presentaba era crítico: sufría de una severa desnutrición, evidenciando signos de un prolongado maltrato y una falta total de cuidado.

Luego de llevado a cabo el rescate, la perrita fue llevada al Dispensario Canino municipal y posteriormente trasladada a un hogar de tránsito, donde comenzó la etapa de recuperación.

Previamente se le realizó un control veterinario para de este modo contar con un diagnóstico clínico completo que determine el tratamiento a seguir.

“Se le realizó un examen general, ecografía y análisis de sangre, con un pedido expreso de alimentación y vigilancia, asegurando que la perra estuviese en un lugar tranquilo y monitoreado para controlar sus comidas y deposiciones, ya que, debido a la falta de alimento, se encontraba con el intestino lleno de heces y muy deshidratada”, indicó en su cuenta de Facebook la vecina mascotera Marielle Kipildor.

Tendrá un nuevo hogar

Según informaron las autoridades, actualmente Blanquita se encuentra en un hogar de guarda donde recibe los cuidados necesarios para su rehabilitación.

“Felizmente, el día viernes por la noche se contactó a una familia que se ofreció a ser hogar de guarda para ella y darle todos los cuidados necesarios para su pronta recuperación”, indicó Kipildor.

“El rescate fue un ejemplo de una respuesta coordinada y efectiva: desde la denuncia del vecino, la difusión en redes, la acción del fiscal y la Brigada de Investigaciones, hasta la intervención inmediata de la policía y la autorización del juez”, agregó la vecina en su Facebook.

“Los voluntarios y vecinos fueron un pilar fundamental para coordinar todo lo acontecido luego de su rescate”, completó.

El video que circula en redes sociales muestra su conmovedora transformación: ya bañada, con un abrigo para templar su cuerpo debilitado y comenzando a socializar con otros perros en un patio seguro.

Una vez que se encuentre recuperada y estabilizada por completo, se le buscará un hogar definitivo y responsable.