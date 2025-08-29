Comodoro Rivadavia: allanaron una casa para rescatar a una perra a punto de morir de hambre

El operativo se ordenó luego de que se viralizaran fotos en las redes sociales . Actuaron contrarreloj para evitar una muerte que ya parecía segura.

La perra estaba abandonada y sin alimentación en el patio de una casa de Comodoro Rivadavia: un vecino lo denunció e intervino la Justicia, desde la nueva fiscalía especializada en maltrato animal.

Una perra en estado crítico de inanición fue rescatada en un allanamiento judicial en una vivienda de Comodoro Rivadavia , luego de que las imágenes del animal abandonado se viralizaran en las redes sociales .

El operativo de emergencia se ejecutó el miércoles pasado en el barrio Divina Providencia tras una denuncia realizada por un vecino en la comisaría local, quien alertó sobre la grave situación de la perra, que permanecía en total abandono dentro del patio de una propiedad.

La Brigada de Investigaciones de la policía de Chubut encabezó el procedimiento junto a dos especialistas de la Agencia de Maltrato Animal, bajo la supervisión del Dr. Juan Carlos Caperochipi, fiscal a cargo de la sede Comodoro de la nueva Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra animales (UFE AyDA), creada en marzo de este año en la provincia..

La difusión de las fotos del animal en las plataformas digitales fue determinante para acelerar la respuesta de las autoridades. El fiscal actuó de forma inmediata al recibir la denuncia formal del caso.

En una decisión express, se emitió la autorización judicial para el allanamiento en cuestión de minutos, atendiendo a que rescatar con vida a la perra abandonada era, ya a esa altura, una cuestión de minutos, o a lo sumo algunas horas. No había mucho margen para otra cosa.

El allanamiento en Comodoro Rivadavia

Los efectivos de la Comisaría General Mosconi se movilizaron sin demoras hacia el domicilio señalado. Miguel Gómez, secretario operativo de la dependencia policial, confirmó que el procedimiento se desarrolló como estaba previsto.

"No hubo inconvenientes en la intervención y que se priorizó el bienestar del animal", expresó el jefe policial en declaraciones a los medios locales.

La acción conjunta entre el denunciante, la difusión en redes sociales, la fiscalía especializada, la Brigada de Investigaciones, la autorización judicial y la intervención policial permitió concretar un rescate exitoso en tiempo récord.

En un contexto en el que la nueva unidad del Ministerio Público dedicada a prevenir el maltrato animal viene dando sus primeros pasos para desalentar los múltiples casos de maltrato que se presentan casi en forma continua en Comodoro y toda la provincia, el operativo fue relevante porque puso de manifiesto la la efectividad de la coordinación interinstitucional cuando se trata de situaciones de este tipo, que requieren respuesta inmediata para preservar la vida animal.

Agresión de los dueños de un dogo en Rawson

Claro que no siempre todo sale tan bien como en esta oportunidad. El 18 de julio de este año, la titular de la nueva Fiscalía especializada sufrío en Rawson una violenta situación durante un operativo de rescate de un dogo argentino con evidentes signos de maltrato.

El procedimiento había sido iniciado tras las denuncias de vecinos que reportaban golpes constantes al animal, y no pudo ser concretado por la reacción de los acusados ante la comitiva judicial.

Aquel viernes por la tarde, el operativo se desarrollaba con normalidad en una vivienda que está deshabitada, donde la fiscal Florencia Gómez, junto a una agente de policía y funcionarias de Zoonosis y Ambiente de la Municipalidad capitalina, habían ingresado mediante orden judicial. En este caso, buscaban a una perra que presuntamente tenía cachorros.

Cuando accedieron al patio sin cerco perimetral del inmueble, Gómez se acercó al animal y percibió temblores de terror, típicos de perros maltratados.

Inmediatamente, junto a sus colaboradoras se aprestaron a asistirlo. Sin embargo, el procedimiento se vio bruscamente interrumpido por la llegada de tres hombres y una mujer conocidos por la policía y por casi todo el barrio: “La familia Manrique”.

Es “muy conocida en el ambiente policial; tienen muchos perros en varias propiedades usurpadas", le dijo más tarde la fiscal a Diario Jornada.

"Se pusieron muy agresivos y violentos conmigo y con quienes me acompañaban. No nos dejaron trabajar, se llevaron al animal pegándole adelante de todos nosotros y se fugaron", amplió.

Florencia Gómez, fiscal de Chubut - maltrato animal La fiscal Florencia Gómez anticipó que va a "denunciar a todos" los que a su entender ejercen persecución laboral contra ella en el Ministerio Público de Chubut.

Según detalló, los atacantes se encontraban "totalmente enardecidos" y proferían amenazas contra todo el equipo.

Los integrantes de la familia Manrique no sólo impidieron el trabajo de las autoridades, sino que además confirmaron la muerte de la perra buscada mientras lanzaban "barbaridades irreproducibles" contra la comitiva.

La situación se agravó cuando los agresores "se fugaron en dos camionetas a exceso de velocidad en una calle muy transitada, una locura", a su entender poniendo en riesgo a transeúntes y otros conductores.

"En general, son operativos tranquilos"

Al día siguiente, por orden de una jueza, volvió al lugar una comitiva judicial más numerosa, y con policías varones, los animales buscados no estaban. Pero hallaronmotos robadas, autopartes y carne de guanaco clandestina. Acaso apremiados por esa situación, horas más tardes los agresores del día anterior se comprometieron a entregar al dogo.

Más allá del caso, la fiscal Gómez aclaró que ese tipo de reacción de los maltratadores no es tan habitual. "En general son operativos tranquilos porque sólo preservamos los animales maltratados y la gente los entrega. No es el típico allanamiento donde se da vuelta la casa", explicó.