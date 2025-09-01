Afortunado neuquino se llevó más de $1700 millones en el Quini 6: así fue la jugada

El multimillonario premio fue emitido por una agencia de Neuquén capital. Fue en el pozo de la Revancha.

Un neuquino se llevó más de 1700 millones en un pozo del Quini 6.

Este domingo, un afortunado neuquino se llevó un gigantesco premio en la Revancha del Quini 6 , en su edición 3300. Según los resultados oficiales, la persona es, puntualmente, de la ciudad de Neuquén. El total del pozo fue de $1.732.300.000.

Hasta ahora no han trascendido datos del afortunado ganador ni de la agencia de la capital neuquina vendió el billete. El premio fue producto de la Revancha y salieron los números 08, 09, 18, 34, 14 y 31.

El Quini 6 se sortea todos los miércoles y domingos a las 21:15.

El resto de resultados del Quini 6 el domingo

En el sorteo Tradicional, hubo en juego más de 543 millones de pesos. Salieron los números 26, 30, 28, 22, 21 y 36. En esta oportunidad no hubo ganadores y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta hubo un pozo en juego de más de 2.416 millones de pesos. Salieron los números 30, 42, 00, 35, 12 y 18. En esta oportunidad no hubo ganadores y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale, hubo en juego un pozo de más de 267 millones de pesos y los números favorecidos fueron 20, 29, 03, 28, 01 y 40. Hubo 20 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 13 millones de pesos.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 4.100 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

Mirá los resultados del miércoles

Quini 6, en su edición 3299, realizado este miércoles 27 de agosto de 2025, puso en juego más de 4.100 millones de pesos, con cerca de un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 534 millones de pesos. Salieron los números 11, 08, 45, 17, 10 y 38. En esta oportunidad hubo 4 ganadores con seis aciertos. Las agencias ganadoras son de Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires; Puerto Iguazú, Misiones; Godoy Cruz, Mendoza; y San Miguel, Buenos Aires. Cada uno se llevará más de $125 millones.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 2.213 millones de pesos. Salieron los números 11, 00, 35, 15, 01 y 19. En esta oportunidad no hubo ganadores y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 1.402 millones de pesos y salieron los números 45, 24, 44, 32, 23 y 33. En esta oportunidad no hubo ganadores y el pozo también quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo en juego un pozo de más de 204 millones de pesos y los números favorecidos fueron 05, 07, 02, 16, 33 y 06. Hubo 38 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 5 millones de pesos.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 5.000 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El apostador elige al azar 6 números sobre un total de 46 que van desde el ’00′ al ’45 inclusive’ y con los mismos participa de las modalidades que elija. El Agenciero los carga en el sistema de su capturadora de apuestas, entregando un ticket al apostador.

El juego posee 3 modalidades de apuestas:

TRADICIONAL (Primer Sorteo y Segunda del Quini)

REVANCHA

SIEMPRE SALE

Los valores de apuestas, sujetos a actualizaciones, son: