Calendario de pagos Anses septiembre 2025: qué día me toca cobrar la jubilación o pensión

Según lo detalló la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), este es el cronograma para el cobro de una jubilación o pensión en septiembre de 2025.

Calendario de pagos Anses septiembre 2025: cuándo cobro la jubilación o pensión

En su portal oficial, la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) informó que, en septiembre de 2025, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento del 1,90%. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos, perciben un total de $390.277,17. Asimismo, el organismo previsional detalló el calendario de pagos para el noveno mes del año.

Es oportuno señalar que, desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24), los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Para los importes correspondientes a las jubilaciones y pensiones de septiembre de 2025, el organismo consideró el índice de inflación registrado en julio de 2025.

En septiembre de 2025, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento del 1,90%.

De acuerdo al cronograma de pagos informado por la Anses, las siguientes son las fechas establecidas para la percepción de los haberes jubilatorios y pensiones correspondientes al mes de septiembre de 2025:

Jubilados y pensionados no que no superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0, a partir del día 8 de septiembre de 2025.
  • Documentos terminados en 1, a partir del día 9 de septiembre de 2025.
  • Documentos terminados en 2, a partir del día 10 de septiembre de 2025.
  • Documentos terminados en 3, a partir del día 11 de septiembre de 2025.
  • Documentos terminados en 4, a partir del día 12 de septiembre de 2025.
  • Documentos terminados en 5, a partir del día 15 de septiembre de 2025.
  • Documentos terminados en 6, a partir del día 16 de septiembre de 2025.
  • Documentos terminados en 7, a partir del día 17 de septiembre de 2025.
  • Documentos terminados en 8, a partir del día 18 de septiembre de 2025.
  • Documentos terminados en 9, a partir del día 19 de septiembre de 2025.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 22 de septiembre de 2025.
  • Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 23 de septiembre de 2025.
  • Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 24 de septiembre de 2025.
  • Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 25 de septiembre de 2025.
  • Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 26 de septiembre de 2025.

Pensiones No contributivas

  • 8 de septiembre de 2025: DNI terminados en 0 y 1.
  • 9 de septiembre de 2025: DNI terminados en 2 y 3.
  • 10 de septiembre de 2025: DNI terminados en 4 y 5.
  • 11 de septiembre de 2025: DNI terminados en 6 y 7.
  • 12 de septiembre de 2025: DNI terminados en 8 y 9.

Es oportuno remarcar que los jubilados y pensionados podrán ingresar a la plataforma Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social para:

  • Verificar el monto exacto a cobrar.
  • Consultar el detalle del bono.
  • Controlar los descuentos aplicados.
Para los importes correspondientes a las jubilaciones y pensiones de septiembre de 2025, el organismo consideró el índice de inflación registrado en julio de 2025.

Por otra parte, cabe puntualizar que los importes de otras prestaciones también reciben el aumento del 1,90 por ciento en septiembre de 2025:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74 (con el bono de 70 mil pesos incluido).
  • Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $294.194,02 (con el bono de 70 mil pesos incluido).
  • Pensión Madre de 7 hijos: $390.277,17 (con el bono de 70 mil pesos incluido).

