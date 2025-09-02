País La Mañana jubilaciones Calendario de pagos Anses septiembre 2025: qué día me toca cobrar la jubilación o pensión

En su portal oficial, la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) informó que, en septiembre de 2025, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento del 1,90%. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos, perciben un total de $390.277,17. Asimismo, el organismo previsional detalló el calendario de pagos para el noveno mes del año.

Es oportuno señalar que, desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24), los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Para los importes correspondientes a las jubilaciones y pensiones de septiembre de 2025, el organismo consideró el índice de inflación registrado en julio de 2025.

Bono jubilados marzo 2024 de cuánto será y cuándo se cobra 1200 x 678.png En septiembre de 2025, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento del 1,90%. Anses De acuerdo al cronograma de pagos informado por la Anses, las siguientes son las fechas establecidas para la percepción de los haberes jubilatorios y pensiones correspondientes al mes de septiembre de 2025: