Anses oficializó las fechas de cobro de las distintas prestaciones, que tendrán un incremento . Todo el cronograma.

ANSES: calendario de pagos para jubilados, AUH y planes sociales de septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSeS ) publicó el calendario oficial de septiembre 2025 con la fecha de cobro para jubilados , pensionados y beneficiarios de las distintas asignaciones familiares , además de confirmar un aumento en los montos que recibirán.

De acuerdo al Decreto 274/24, para establecer los aumentos se tiene en cuenta la inflación publicada por el INDEC dos meses atrás. Es decir, en septiembre tomará el índice de julio, que fue de 1,9% . Por lo tanto, jubilaciones, pensiones y asignaciones subirán ese porcentaje.

Como cada mes, la fecha exacta de cobro dependerá del número final del Documento Nación de Identidad (DNI) de cada beneficiario y el monto total:

Los jubilados y pensionados tendrán un incremento de 1,9% en septiembre.

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

Cómo quedan las jubilaciones y pensiones en septiembre 2025

jubilados.jpg La fecha exacta de cobro dependerá del número final del DNI de cada beneficiario y el monto total que percibe.

Con el incremento y sin contar el Bono Extraordinario Previsional de $70.000, la jubilación mínima se ubica en septiembre 2025 en $320.277,17, mientras que la máxima alcanza los $2.155.162,17. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasa a $256.221,74 y las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez llegan a $224.221,74.

Así quedarán los haberes de septiembre 2025, con la suba y el refuerzo extraordinario:

Jubilación mínima: $ 390.277,17 ($ 320.277,17 + bono de $ 70.000)

$ 390.277,17 ($ 320.277,17 + bono de $ 70.000) Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 326.221,74 ($ 256.221,74 + bono de $ 70.000)

(PUAM): $ 326.221,74 ($ 256.221,74 + bono de $ 70.000) PNC por invalidez o vejez: $ 294.194,02 ($ 224.194,02 + bono de $ 70.000)

Los jubilados que cobren más de la mínima pero menos de $390.277,17, recibirán un proporcional del bono extraordinario hasta llegar a esa cifra. Quienes cobren más de $390.277,17, no tendrán ninguna suma extra.

Cuándo se cobran las asignaciones familiares y la AUH de septiembre 2025

Está destinado a embarazadas que reciban la AUH y a beneficiarios de esa asignación con hijos de hasta 6 años. La AUH comprende a más de 4,5 millones de chicos de todo el país.

La ANSeS informó que las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones que se cobrarán en septiembre 2025 tendrán un aumento de 1,9%. El cronograma de cobro es el siguiente:

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de septiembre

DNI terminados en 1: 11 de septiembre

DNI terminados en 2: 12 de septiembre

DNI terminados en 3: 15 de septiembre

DNI terminados en 4: 16 de septiembre

DNI terminados en 5: 17 de septiembre

DNI terminados en 6: 18 de septiembre

DNI terminados en 7: 19 de septiembre

DNI terminados en 8: 22 de septiembre

DNI terminados en 9: 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

En el caso de la Asignación por Maternidad, se acredita el primer día del calendario para todas las terminaciones.

Asignaciones de pago único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Primera quincena: del 9 de septiembre al 10 de octubre

Segunda quincena: del 19 de septiembre al 10 de octubre

Prestación por Desempleo

Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: 19 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 22 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 23 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 24 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 25 de septiembre

Plan 2

Todas las terminaciones: del 3 al 10 de septiembre