ANSES: calendario de pagos para jubilados, AUH y planes sociales de septiembre 2025

Anses oficializó las fechas de cobro de las distintas prestaciones, que tendrán un incremento. Todo el cronograma.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) publicó el calendario oficial de septiembre 2025 con la fecha de cobro para jubilados, pensionados y beneficiarios de las distintas asignaciones familiares, además de confirmar un aumento en los montos que recibirán.
De acuerdo al Decreto 274/24, para establecer los aumentos se tiene en cuenta la inflación publicada por el INDEC dos meses atrás. Es decir, en septiembre tomará el índice de julio, que fue de 1,9%. Por lo tanto, jubilaciones, pensiones y asignaciones subirán ese porcentaje.
Qué día cobro: jubilaciones y pensiones septiembre 2025
Como cada mes, la fecha exacta de cobro dependerá del número final del Documento Nación de Identidad (DNI) de cada beneficiario y el monto total:
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre
Cómo quedan las jubilaciones y pensiones en septiembre 2025
Con el incremento y sin contar el Bono Extraordinario Previsional de $70.000, la jubilación mínima se ubica en septiembre 2025 en $320.277,17, mientras que la máxima alcanza los $2.155.162,17. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasa a $256.221,74 y las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez llegan a $224.221,74.
Así quedarán los haberes de septiembre 2025, con la suba y el refuerzo extraordinario:
- Jubilación mínima: $ 390.277,17 ($ 320.277,17 + bono de $ 70.000)
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 326.221,74 ($ 256.221,74 + bono de $ 70.000)
- PNC por invalidez o vejez: $ 294.194,02 ($ 224.194,02 + bono de $ 70.000)
Los jubilados que cobren más de la mínima pero menos de $390.277,17, recibirán un proporcional del bono extraordinario hasta llegar a esa cifra. Quienes cobren más de $390.277,17, no tendrán ninguna suma extra.
Cuándo se cobran las asignaciones familiares y la AUH de septiembre 2025
La ANSeS informó que las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones que se cobrarán en septiembre 2025 tendrán un aumento de 1,9%. El cronograma de cobro es el siguiente:
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: 19 de septiembre
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de septiembre
- DNI terminados en 1: 11 de septiembre
- DNI terminados en 2: 12 de septiembre
- DNI terminados en 3: 15 de septiembre
- DNI terminados en 4: 16 de septiembre
- DNI terminados en 5: 17 de septiembre
- DNI terminados en 6: 18 de septiembre
- DNI terminados en 7: 19 de septiembre
- DNI terminados en 8: 22 de septiembre
- DNI terminados en 9: 23 de septiembre
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre
En el caso de la Asignación por Maternidad, se acredita el primer día del calendario para todas las terminaciones.
Asignaciones de pago único (matrimonio, adopción y nacimiento)
- Primera quincena: del 9 de septiembre al 10 de octubre
- Segunda quincena: del 19 de septiembre al 10 de octubre
Prestación por Desempleo
Plan 1
- DNI terminados en 0 y 1: 19 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 22 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 23 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 24 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 25 de septiembre
Plan 2
Todas las terminaciones: del 3 al 10 de septiembre
