Más de 20 contrataciones y licencias docentes sin papeles: irregularidades en un CFP de Loncopué

También se registraron suplencias en todos los cargos de la institución y bajas sin seguir el protocolo. Cuatro agentes fueron sumariados.

Cuatro personas resultaron sumariadas y separadas preventivamente de sus cargos en un Centro de Formación Profesional (CFP) de Loncopué. La medida se estableció luego de que se detectaran graves irregularidades en el manejo del personal.

Según la resolución 0204-2025 del Consejo Provincial de Educación, datada de principios de este año, los funcionarios bajo investigación son la directora del CFP 8 de la localidad neuquina, la secretaria del mismo establecimiento, el Supervisor Escolar del Distrito Escolar III y la Directora de Recursos Humanos del Distrito Escolar VII.

Las irregularidades fueron detectadas por la supervisora de Zona Norte en el 2022. Según indica la resolución, observó que las contrataciones y designaciones de suplencias presentaban falencias. Ante esto, la funcionaria envió una nota a la escuela de cabecera el 23 de mayo de 2022, la cual no fue respondida.

Luego, la supervisora se comunicó personalmente con el Supervisor de la Zona Centro quien, a finales de 2022, se presentó en la institución. Allí dejó registro de las irregularidades: suplentes en todos los cargos, cargas de licencias no asentadas en Planta Funcional o en SISO, propuestas para designación y altas de "agentes" sin documentación y requisitos correspondientes, según detalla la resolución.

Ante las irregularidades detectadas por el Supervisor, la directora y secretaria del CFP alegaron que ellas no hacían el manejo de personal, sino que todo movimiento de la Planta se realizaba desde Recursos Humanos del Distrito Escolar VII de Loncopué. El supervisor advirtió a la directora, en ese entonces, que la administración de la Planta es responsabilidad de la dirección.

Luego de la visita del Supervisor a la institución, en el sistema aparecieron una gran cantidad de bajas de agentes de la Institución, "detectándose incluso incompatibilidades de cargos, contradiciendo los requisitos establecidos por la Junta de Clasificación de Rama Adultos". Allí resultó manifiesto que la institución no respetó los procedimientos ni la normativa que regula la acumulación de cargos y los procedimientos.

El Supervisor, en una nota remitida años más tarde, destaca que, después de la reunión que mantuvo con la directora y la secretaria, se corrigieron todas las irregularidades en la institución.

La Dirección General de Formación Profesional informó que continuó observando falencias durante los años 2022, 2023 y 2024. En esos períodos se habrían nombrado "agentes" que no están inscriptos en el Portal Único Docente (PUD) y tampoco en los Listados de Cobertura de Cargos de Interinatos y Suplencias, Cobertura por Listado Complementario o de Cargos Desiertos, según se indica en la resolución del CPE.

En las actas de la asamblea realizada el 28 de febrero de 2024 figura la toma de cargo de cuatro "agentes", a pesar de haberse incorporado más personas que no aparecen en las listas. Tampoco figuran en el llamado complementario de la Junta de Clasificación Rama Adultos.

Según indicó la Directora Regional del Distrito VII Loncopué, Sandra Monsalve, en diálogo con Radio 10, la investigación comenzó en noviembre de 2024, cuando se comenzaron a recopilar los documentos necesarios. Sin embargo, aún no se designó un Instructor Sumariante.