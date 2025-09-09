Tras el caos del lunes: ¿Cómo está el tránsito en los puentes?

La tarde del lunes fue por de más caótica para cruzar los puentes que unen Neuquén con Cipolletti. Cómo cada día, la tarea de volver rápido a casa para los rionegrinos, en los horarios "pico", es una misión que a veces se torna casi imposible a causa de distintos incidentes viales y también por los controles policiales.
Cómo está el tercer puente
En la zona del tercer puente, el panorama es bastante similar al carretero, sin grandes demoras. Sin embargo, en la zona de Ruta 7 y de Pobladores del Desierto, en dirección al centro de la capital, hay tramos muy lentos.
