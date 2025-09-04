Tras un nuevo procedimiento policial, ardió un kiosco narco de Plaza Huincul

La propiedad sería de la detenida Suyai Contreras, quien está bajo sospecha de seguir manejando la venta de drogas desde la cárcel. El lugar estaba clausurado.

De manera inicial, la Policía había concretado la clausura de la propiedad. Luego, un incendio la destruyó casi por completo.

Una vez más, los nombres de Suyai Anahí Contreras y su pareja aparecen asociados a una investigación por narcomenudeo a pesar de que ambos permanecen tras las rejas. La División Antinarcóticos de Cutral Co fue la encargada de poner al descubierto la trama que revelaba una continuidad en la venta de drogas por parte de personas ligadas a la pareja detenida. Por este motivo, se alertó al Ministerio Público Fiscal (MPF) y se ordenaron dos allanamientos. Como se preveía, en uno de los lugares se había rearmado la estructura ilícita y se comercializaban estupefacientes como cocaína y marihuana.

Frente a la reincidencia, se había dispuesto la clausura de una propiedad ubicada en el barrio Otaño de Plaza Huincul. Sin embargo, la sorpresa se produjo en la mañana de este jueves, cuando la vivienda terminó destruida por un incendio. Se especula que vecinos, cansados de la impunidad de los narcos, decidieron prenderla fuego.

Reincidencia

La nueva investigación que involucra a Contreras y su pareja estuvo encabezada por el personal de Antinarcóticos, que advirtió el reinicio de actividades de microtráfico en una propiedad situada sobre calle Formosa. El seguimiento de los movimientos en el lugar tuvo su origen en anteriores operativos, realizados en los primeros meses de este año, y cuando la mujer sospechosa se encontraba en esa casa. En aquel momento, el MPF avanzó con una serie de allanamientos y se comprobó la existencia de un kiosco narco que movía cifras millonarias. Después, con varias pruebas reunidas, fueron acusadas Contreras, su pareja y otras personas por infracción a la Ley 23.737.

De todos modos, las acciones de la Policía provincial y la Fiscalía estuvieron lejos de intimidar a los presuntos cabecillas y habrían orquestado la reapertura del kiosco narco. “La investigación se inició luego de que personal policial detectara que en un domicilio del barrio Otaño, que ya había sido allanado en abril de este año por causas similares, se continuaba con la venta de drogas”, resaltaron desde las fuerzas de seguridad neuquinas sobre el origen de las pesquisas.

El trabajo investigativo se concentró en dos propiedades y en la jornada de ayer miércoles, se concretaron los allanamientos autorizados por la justicia. La tarea fue supervisada por la fiscalía única de Cutral Co, a cargo del fiscal jefe Gastón Liotard.

profuga suyai La detenida Suyai Contreras reiteró su pedido de prisión domiciliaria ante un Tribunal de Impugnación.

Las personas que estarían operando a las órdenes de Contreras y su pareja no solo tenían una importante cantidad de droga sino también balanzas electrónicas, una contadora de billetes, dinero en efectivo y proyectiles de distinto calibre.

El lugar había sido clausurado

De manera inicial, según lo informado por la Policía, fueron demoradas dos personas y se las notificó de la apertura de una causa por narcotráfico.

Asimismo, entre las particularidades de este procedimiento, se llevó a cabo la clausura preventiva de la vivienda bajo la figura de “casa de drogas”, en el marco de la Ley 3488 del MPF de Neuquén.

De igual modo, el aparente enojo de los vecinos derivó en el incidente de hoy jueves por la mañana, cuando la vivienda de calle Formosa quedó envuelta en llamas.