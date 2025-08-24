Otro revés para la mujer acusada de instigar el crimen de una fiscal: seguirá con preventiva

La temible mujer de Plaza Huincul que está bajo investigación por una supuesta instigación del crimen de una fiscal y también por su presunto liderazgo de una banda narco vio frustrado un nuevo intento de abandonar la cárcel.

Un Tribunal de Impugnación confirmó lo resuelto luego de que la defensa hizo otra presentación para que se modifique la medida cautelar. No se trata del único intento de Contreras por obtener la domiciliaria sino que el 13 de agosto pasado, elevó otro pedido ante un tribunal de revisión integrado por Laura Barbé, Mirta Ojeda e Ignacio Pombo . Los jueces se pronunciaron en forma negativa.

suyai contreras audiencia.jpg Gentileza La Voz del Neuquén

Por su parte, la defensa se apoya en el argumento de la situación de Contreras, quien es mamá de un niño de cuatro años. De todos modos, el tribunal conformado por Florencia Martini, Liliana Deiub y Andrés Repetto confirmó que lo resuelto tanto por el juez de garantías como por el Tribunal de Revisión “se encontraba debidamente fundamentado por lo cual rechazó el planteo de la defensa y confirmó la prisión preventiva de la mujer”, resaltaron desde el Poder Judicial provincial.

La sospecha de la búsqueda de sicarios

Contreras se encuentra bajo investigación por dos causas resonantes y que motivaron un importante despliegue de la Policía provincial y el MPF. Uno de los hechos graves que se le atribuye es la instigación del homicidio de la fiscal Mayra Febrer. “Desde esta prisión domiciliaria, realiza acciones donde llega a conocimiento de un familiar muy cercano de la fiscal del caso (Mayra Febrer) que estaba ofreciendo dinero, armas y un vehículo para atentar contra la vida de la fiscal", reveló en su momento el fiscal Gastón Liotard, quien se encargó de formularle cargos.

fiscal mayra febrer.jpg La fiscal de Cutral Co Mayra Febrer es la víctima del hecho atribuido a la acusada Suyai Contreras.

Tras la acusación, formalizada a mediados de junio, Contreras empezó a cumplir preventiva en la U16. Luego, se le sumó otra causa por narcotráfico, donde es apuntada como una de las cabecillas de una presunta banda que operaba en las ciudades de Plaza Huincul y Cutral Co.

Presunta cabecilla de una banda narco

La acusación contra Suyai Contreras por microtráfico no es menos grave que la causa por instigación del homicidio de una funcionaria judicial y se presume que era una de las cabecillas de una banda que movilizaba sumas millonarias. En este caso, la formulación de cargos se concretó semanas atrás y, justamente, se confirmó la prisión preventiva de la mujer.

A Contreras y quien sería su pareja, la fiscalía de Cutral Co los identificó como supuestos cabecillas. "Detentaron el carácter de organizadores, en tanto los elementos recabados hasta aquí, han permitido visibilizar que los nombrados ejercían un rol de mando sobre los demás integrantes y tomaban decisiones sobre el desarrollo de las maniobras delictivas, tanto en cuanto a la supervisión, órdenes y abastecimiento del punto de venta", señalaron los integrantes del Ministerio Público Fiscal a cargo de la acusación. Tanto a la mujer como el hombre les imputaron el delito de tráfico de estupefacientes en carácter de organizadores, agravado por haberse realizado cerca de una escuela y de una plaza, y por haber intervenido en su comisión más de tres personas organizadas, en calidad de coautores.