Faja de clausura a un búnker narco: secuestraron drogas y notificaron a varias personas

La Justicia ordenó un allanamiento en una vivienda deshabitada que presuntamente era utilizada como búnker para la venta de drogas en la ciudad de Cutral Co . Durante el procedimiento se secuestraron estupefacientes y se notificó a varias personas que quedaron vinculadas a la investigación.

El operativo estuvo a cargo de efectivos del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) y de la división Antinarcóticos de Cutral Co. La medida se realizó en la tarde de este miércoles en una propiedad ubicada sobre calle Formosa, al final del barrio Otaño.

De acuerdo con lo informado por fuentes judiciales, en la vivienda no había moradores habituales ni señales de residencia . “Presumimos que se utiliza únicamente para el narcomenudeo porque todas las evidencias indican que no vive nadie ahí y que se la ocupa de manera temporal. Así que procedimos a clausurarla”, indicaron fuentes policiales, destacando que el lugar operaba como un verdadero búnker en el barrio.

Geop Cutral Co (1)

Las pesquisas habrían revelado que vecinos de una casa cercana se trasladaban hasta el inmueble allanado para llevar adelante las operaciones y luego se retiraban. Esta dinámica explicaría la falta de actividad cotidiana en el lugar, que era ocupado solo para comercializar droga.

Aunque no trascendieron precisiones sobre el tipo y la cantidad de estupefacientes secuestrados, se confirmó que los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia. Además, se procedió a clausurar el inmueble con cintas de seguridad, lo que impide cualquier ingreso mientras se desarrollen las actuaciones judiciales.

Cabe señalar que, en este tipo de causas, los jueces pueden ordenar el decomiso de la vivienda y disponer su demolición o bien destinarla a un uso social, con el objetivo de cortar con los puntos de venta ilegales y devolver tranquilidad a los vecinos.

Geop Cutral Co

Demolición de kioscos de drogas, la nueva opción del MPF

Si la investigación sobre el kiosco de drogas determine que no existe complicidad, por ejemplo, por usurpación de la vivienda, el dueño tendrá tres opciones. De acuerdo al Ministerio Público Fiscal (MPF), el propietario podrá recuperar su vivienda, o bien podrá firmar un convenio con el Ministerio Público facilitando la destrucción del inmueble.

El fiscal José Gerez explicó a LMNeuquén que "el derrumbe se va a producir en tanto y en cuanto el propietario acceda y diga 'prefiero un terreno a un inmueble'". En este sentido, no sería viable que quede deshabitado: "Si no se derrumba, si sigue vendiendo droga, si sigue metiendo gente, se siguen generando hechos ilícitos".

A su vez, precisó que en caso de que la propietaria del inmueble exponga que "no tenía idea", el MPF brindará la posibilidad de cambiarle de destino y agregó: "te la vamos a devolver y alquilásela a alguien de bien".

Otro ejemplo que brindó el fiscal es que el kiosco narco haya funcionado en una vivienda institucional, ya sea provincial o municipal, que no haya sido pagada en su totalidad: "el Estado puede recuperar esa vivienda para reasignarla a una familia que realmente lo necesita o poner allí alguna agencia o algún servicio público que tenga beneficios para el barrio, pero lo que sí vamos a hacer, y eso es seguro, es cambiarle al bien el destino".