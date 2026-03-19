El TSJ pone condiciones para continuar la paritaria con Sejun

Mientras el gremio de los judiciales sigue con medidas de fuerza, desde el Tribunal indicaron que "no son compatibles con el desarrollo de un proceso de negociación en condiciones adecuadas".

Movilización de Sejun por las calles de la ciudad por la paritaria.

Continúa sin resolverse la paritaria de los judiciales en Neuquén . Tras el pedido de Sejun de una nueva propuesta, desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Provincia condiciona nuevas instancias de negociación al cese de las medidas de fuerza.

Se informó que, en la reunión paritaria de este último miércoles, el gremio de los judiciales ratificó la continuidad de las medidas de acción directa, tal como quedó asentado en el acta suscripta por las partes.

Desde el TSJ señalaron que continuar con estas acciones de protesta “no resulta compatible con el desarrollo de un proceso de negociación en condiciones adecuadas". E indicaron que es necesario generar un ámbito propicio para el diálogo que permita avanzar en nuevas instancias.

TSJ Tribunal Superior de Justicia Neuquen - Poder Judicial - generica

Insistieron en sostener “la vocación permanente de diálogo y negociación, destacando que los acuerdos duraderos deben construirse con responsabilidad, previsibilidad y en un marco de buena fe”.

El Tribunal explicó que la continuidad de medidas, que afectan la prestación del servicio de justicia, impacta directamente en el acceso a derechos por parte de la ciudadanía. Puntualizan que se advierte especialmente en los sectores más vulnerables, por lo que se llamó a restablecer las condiciones necesarias para el normal funcionamiento del servicio.

Moviliación y ratificación de la contunuidad de las medidas

Los trabajadores nucleados en Sejun se movilizaron en la jornada del miércoles por las calles de la ciudad por la reapertura de esta mesa salarial.

Participaron unos 300 judiciales de la marcha del Juzgados de Familia, juzgados Laborales y Registro de la Propiedad Inmueble (RPI).

En este marco, representantes del sindicato fueron convocados por representantes del TSJ, instancia en la que se confirmó la reapertura de la mesa de negociación salarial.

Desde el gremio lamentaron que “desde el Tribunal se ratificó la misma propuesta ya rechazada por Sejun en instancias anteriores, la cual fue nuevamente desestimada”.

Tras una extensa reunión, "las partes acordaron un cuarto intermedio a los fines de evaluar posibles alternativas en la propuesta salarial", dijeron desde el gremio de los judiciales.

No obstante, aclararon que "mientras no exista una propuesta concreta, las medidas de fuerza continúan vigentes en toda la provincia, convocando a la concentración en Ciudad Judicial, y al plenario provincial mixto a realizarse este viernes, según lo definido en plenario del lunes 16 pasado".