Alerta por una IA de Elon Musk: denuncian que genera imágenes sexuales de menores

Los padres de adolescentes denunciaron a esta herramienta, que creó fotos de los chicos desnudos y se viralizaron en internet.

Un grupo de adolescentes de San Francisco, en Estados Unidos , presentó una demanda contra xAI , la compañía de inteligencia artificial de Elon Musk . Según denunciaron, el sistema Grok habría utilizado sus fotografías para crear fotos pornográficas sin su consentimiento.

La demanda surge tras la controversia generada por Grok a comienzos de año, cuando se detectó la producción masiva de imágenes manipuladas . Un informe indicó que, en poco más de una semana, la IA generó cerca de 3 millones de archivos de contenido sexual , de los cuales unos 23.000 involucraban a menores.

La difusión de este contenido desató una ola de indignación internacional , motivando investigaciones y fuertes críticas de organizaciones civiles. Con esta nueva demanda, se busca determinar la responsabilidad legal por los daños derivados de un modelo de IA permisivo , con especial énfasis en el impacto negativo hacia los menores.

Imágenes prohibidas. IA

“Ver a mi hija sufrir un ataque de pánico al darse cuenta de que esas imágenes habían sido creadas y difundidas sin ninguna esperanza de borrarlas fue desgarrador”, expresó la madre de una de las adolescentes que realizó la denuncia.

Las medidas que tomó la empresa de Elon Musk tras la denuncia

Las abogadas que representan a las demandantes expresaron en un comunicado: “xAI diseñó deliberadamente Grok para producir contenidos sexualmente explícitos con fines lucrativos“, y no se implementaron protecciones contra la pornografía infantil.

La denuncia detalló que una de las adolescentes sufre pesadillas en forma recurrente, otra niña tiene miedo de asistir a su acto de graduación escolar y que la tercera precisa apoyo médico para dormir, en consecuencia a los hechos ocurridos recientemente.

Elon Musk. XI Grok

Aunque la empresa de Elon Musk terminó por restringir las funciones que daban pie a este contenido, la medida fue tardía ya que, para entonces, gran parte del material ya se había viralizado en internet.

Elon Musk planea instalar una catapulta en la Luna para lanzar satélites y revolucionar la IA

A principios de año, Elon Musk volvió a mover piezas en su entramado empresarial cuando SpaceX adquirió a xAI, su firma dedicada al desarrollo de inteligencia artificial. En ese contexto, el empresario dio a conocer uno de sus proyectos más ambiciosos: la posibilidad de instalar una especie de catapulta en la Luna para lanzar satélites hacia el espacio profundo.

El objetivo sería desplegar centros de datos en órbita capaces de responder a la creciente demanda de procesamiento que requieren los sistemas de IA en la Tierra, reduciendo costos energéticos y ampliando la capacidad computacional disponible.

Luna. Space Elon Musk quiere intalar una catapulta en la Luna para lanzar cargas útiles.

La idea es ofrecer una alternativa a los data centers que operan en nuestro planeta y que, con el sostenido aumento de las exigencias de la IA, provocan daños al medioambiente debido a la necesidad de recursos de enfriamiento, principalmente agua.

Los excéntricos planes de Musk van más allá. Según cuenta la publicación Space, el empresario quiere instalar catapultas en la Luna para, desde allí, lanzar los satélites de la IA.

Aquella idea no es precisamente nueva: ya se barajó en la década del 70’, luego de las primeras expediciones humanas en la superficie lunar.

Musk explicó que, el objetivo inmediato es lanzar satélites desde la Tierra, pero que en el futuro los cohetes de SpaceX permitirán trasladar las operaciones a otros mundos, entre ellos la Luna.

“Starship podrá llevar cantidades masivas de carga en la superficie lunar. Una vez allí, será posible establecer una presencia permanente para actividades científicas y de producción”, dijo al respecto y agregó que las fábricas en la Luna permitirán el despliegue de satélites.