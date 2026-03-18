Cierra un café cultural de Neuquén y uno de sus fundadores dio las razones

La noticia se conoció este miércoles a través de las redes sociales. “Hemos decidido no seguir con el proyecto a partir de mayo”.

El espacio cultural Casa Tres (C3) , que en los últimos años combinó actividades artísticas con encuentros sociales y políticos en la ciudad de Neuquén , anunció su cierre definitivo. La decisión se conoció este miércoles a través de redes sociales, con un video en el que habló Maxi Campos, cofundador del proyecto.

“ Hemos decidido que no vamos a seguir con el proyecto a partir posiblemente de mayo ”, expresó Campos, quien confirmó que el espacio permanecerá abierto durante marzo y abril para realizar una despedida con actividades y encuentros.

El anuncio marca el final de una etapa para un lugar que logró posicionarse en la escena cultural local y que también tuvo proyección política.

Casa Tres funcionaba vinculada al Café con Ciencia (CCC), propiedad de Raúl López Yazdani, y fue además el búnker de La Libertad Avanza en Neuquén durante las elecciones de 2023.

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Un cierre impulsado por la crisis económica

En su mensaje, Campos explicó que la decisión responde principalmente a las dificultades económicas para sostener el proyecto. “Ha sido muy difícil la situación desde los costos operativos, pagar a los artistas, mantener una entrada gratuita y seguir ofreciendo productos de calidad”, señaló.

El cofundador detalló que el espacio se sostuvo con financiamiento propio: “Nunca fuimos financiados por el gobierno, siempre fue un financiamiento privado, de nuestro bolsillo, y de hecho salimos bastante damnificados de este proyecto”.

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Casa Tres funcionaba como un espacio híbrido que integraba cafetería, galería de arte y centro cultural, lo que implicaba una estructura compleja de sostener. “Son muchos proyectos en un mismo lugar y es muy difícil que todo eso sea rentable”, explicó.

De espacio cultural a referencia política

El cierre de Casa Tres también impacta en el plano político local. El lugar había adquirido visibilidad como punto de encuentro del espacio libertario en la provincia, especialmente tras haber funcionado como búnker de La Libertad Avanza en 2023, con vínculos con dirigentes como la senadora nacional Nadia Márquez y la diputada Gabriela Muñoz.

Al mismo tiempo, el espacio logró posicionarse como un refugio para la cultura local, con fuerte participación de artistas neuquinos que encontraron allí un espacio para desarrollar sus propuestas.

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Una despedida abierta a la comunidad

De cara al cierre, los responsables del espacio convocaron a la comunidad a participar de los últimos meses de actividad. “Los esperamos para despedirnos, brindar y celebrar lo que fue este proyecto”, expresó Campos.

Además, dejó una reflexión sobre el sostenimiento de este tipo de iniciativas: “Tenemos que pensar cómo cuidamos los espacios culturales que queremos, porque son muy difíciles de sostener”.