Nadia Márquez presidirá una estratégica comisión dentro del Senado de la Nación
La representante neuquina de La Libertad Avanza en el Senado fue designada por unanimidad.
Este miércoles la senadora nacional por Neuquén, Nadia Márquez, representante del bloque La Libertad Avanza, fue designada por unanimidad como presidenta de la Comisión de Legislación General. Se trata de uno de los espacios más relevantes dentro del Senado de la Nación, por su rol clave en el tratamiento de leyes estructurales.
La comisión es considerada el “corazón” administrativo y jurídico del parlamento, ya que por allí transita la mayor parte de los proyectos que buscan modificar el marco normativo de fondo del país. La designación de Márquez refuerza su posicionamiento en la agenda legislativa nacional.
Con este nuevo rol, la legisladora tendrá a su cargo la conducción de un ámbito clave para el análisis, debate y dictamen de iniciativas vinculadas a códigos, leyes de fondo y reformas estructurales, lo que la ubica en un lugar estratégico dentro del funcionamiento parlamentario.
Al asumir, Márquez destacó la responsabilidad que implica el cargo y sostuvo: “Es un honor y un desafío inmenso asumir la conducción de una comisión tan determinante para el cambio que votaron los argentinos”. En ese sentido, remarcó que su objetivo será impulsar una agenda legislativa orientada a la modernización del Estado.
Márquez estará acompañada por el senador Daniel Bensusán, representante de la provincia de La Pampa por el Frente de Todos. El político fue designado como vicepresidente; ambos conducirán la Legislación General.
Asimismo, se acordó que la comisión trabajará entre los días martes y jueves, con horario sujeto a disponibilidad, estableciendo como preferencia los días miércoles.
Más comisiones del Senado
Además, este mismo miércoles, el Senado llevó adelante la reunión constitutiva de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, en la que fue reelecta como presidenta la senadora por la Unión Cívica Radical, Carolina Losada. En tanto, la vicepresidencia y las secretarías quedaron en reserva.
Losada destacó los logros alcanzados desde que preside la comisión, con "numerosos proyectos importantísimos aprobados, como la Ley antimafia y Alerta Sofía", y abogó por continuar por ese mismo camino de trabajo.
Asimismo, se estableció como horario de reunión los días martes a las 16:00.
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