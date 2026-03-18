En Centro Este celebran las obras, pero piden soluciones para la inseguridad en el barrio

El tesorero de la vecinal recalcó algunas problemáticas que afectan la seguridad de los vecinos y que requieren atención en esta época de obras.

Desde el barrio Centro Este celebran las obras del nuevo Acceso Norte , que brindarán aún mayor seguridad vial tanto para automovilistas como transeúntes. Sin embargo, señalaron que es necesario atender con urgencia la falta de iluminación en algunos lugares y el cuidado de algunas áreas que pueden servir de "aguantadero" en el sector.

Este miércoles, en diálogo con LU5 , Emiliano Sayago, tesorero de la Sociedad Vecinal Área Centro Este destacó el impacto positivo que tendrá la readecuación de la Ruta 7 y la habilitación de un nuevo Acceso Norte a la ciudad, pero alertó sobre otras problemáticas que sería propicio resolver en el corto plazo: el deterioro edilicio, la falta de iluminación y la presencia de personas en situación de calle en el playón del secundario histórico del barrio. Dijo que eso genera inseguridad en el sector,

Sayago celebró el inicio de las obras en el corredor de la Ruta 7 , un pedido que la vecinal sostiene desde 2015. Según explicó, la intervención no solo agilizará el tránsito vehicular, sino que brindará seguridad peatonal definitiva para las familias del barrio.

"(La obra) garantiza que puedan cumplir con lo que es la parte educativa de los vecinos y vecinas de ese sector, y garantizarle la seguridad del cruce, porque suena tan sencillo a veces algunas cuestiones, pero no es tan fácil en palabras, y en la acción es diferente, la verdad que la obra que se anunció ayer va a garantizar eso; se va a ordenar el tránsito vehicular en esa zona también", señaló el tesorero.

SFP Obras acceso norte calles, av trabajador, jujuy alfonsin etc (16) Sebastián Fariña Petersen

El proyecto incluye la apertura de una calle que conectará la Ruta 7 con la calle Jujuy, además de la creación de un gran pulmón verde que unirá las plazas de la Mujer y de la Diversidad, integrando locales comerciales y cocheras subterráneas.

Sin embargo, el optimismo por las obras viales contrasta con la realidad del predio que comparten el CPEM 12 y el CPEM 62 (nocturno). Sayago denunció un estado de "abandono total" en el playón ubicado en Brown y Matheu, que preocupa a los vecinos.

Tras una reunión reciente con las directoras de ambos establecimientos y autoridades de Educación, el vecinalista describió un panorama crítico: vidrios rotos y estructuras oxidadas que representan un peligro para los niños que juegan en la zona, falta de iluminación, presencia de personas pernoctando en el lugar y hasta una pérdida de agua interna que está afectando la calzada sobre la calle Brown.

"No podemos intervenir, le corresponde a Educación: nos dijeron que se iba a cerrar, que se iba a limpiar, que se iba a buscar la manera rápida de ponerla en condiciones y que estaba dentro del presupuesto de Educación de este año para arreglarlo todo. Cualquier persona que se lastime hoy, el responsable directo es el colegio", señaló Sayago.

SFP Escuela CPEM 12 cerrada en paro docentes (4).JPG Sebastián Fariña Petersen

En tanto, respecto de las personas en situación de calle, señaló que se ocultan con facilidad dada la falta de iluminación y ya se trabaja con la Coordinación de Seguridad Zona Este de la Policía para patrullar el sector y evitar situaciones de inseguridad.

"Nos pudimos reunir, la idea es esto que está pasando de la gente en situación de calle, ese es otro tema también que le pedimos, que por lo menos en el tiempo lo iluminen. La luz no te garantiza que no vayan, pero por lo menos ya la dudas un poco más, nosotros lo hemos visto en las plazas, cuando se pasó de la luz común a la luz LED, ha mejorado mucho la calidad de lo que es la circulación, y la gente se mueve, se va a otro lado, pero bueno. Es que pasa eso, porque hacen un cerramiento y se controla de alguna manera la situación. Las personas siguen viniendo y buscan un lugar donde estar, el problema es cuando llegan estas situaciones de delinquir, de hurtos, de robo, y situaciones que los vecinos no quieren vivir", opinó al respecto.