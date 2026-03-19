Histórico desembarco de La Anónima: compró sucursales en Córdoba, Rosario y el Norte para su expansión nacional

La firma de raíces en la Patagonia adquirió 12 sucursales y un centro de distribución en el centro y norte del país. La operación incluye el traspaso de todo el personal.

La cadena de supermercados La Anónima anunció este jueves un acuerdo clave con el Grupo Libertad para adquirir parcialmente el fondo de comercio de su división de hipermercados.

Con esta operación, la firma presidida por Federico Braun incorporará un centro de distribución y 12 nuevas sucursales repartidas en el centro y norte de la Argentina.

El desembarco de la empresa en estas nuevas plazas refuerza su estrategia de crecimiento federal. Según explicaron desde la compañía, las nuevas tiendas están ubicadas en puntos estratégicos: cuatro en la ciudad de Córdoba , dos en Tucumán , y las restantes en Rosario, Salta, San Juan, Rafaela, Posadas y Santiago del Estero .

Un punto central del acuerdo es la garantía de la continuidad laboral. Los colaboradores que actualmente trabajan en los establecimientos alcanzados por la operación pasarán a ser empleados de La Anónima. De esta manera, se busca asegurar una transición ordenada y mantener los puestos de trabajo en cada una de las regiones afectadas.

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"Este acuerdo nos abre una oportunidad única de crecimiento en una región donde casi no teníamos presencia", destacó Federico Braun, presidente del Directorio de la firma.

El directivo subrayó que la adquisición consolida a la empresa como la cadena con mayor presencia en el interior del país, permitiendo llegar a nuevos clientes y comunidades.

El nuevo enfoque de Grupo Libertad

Por su parte, el Grupo Libertad comunicó que este paso forma parte de su plan para concentrarse en el negocio del Real Estate. La compañía buscará fortalecer la operación de sus centros comerciales Paseo Libertad, con el objetivo de mejorar la experiencia de sus clientes y asegurar la sostenibilidad del negocio a largo plazo.

Carlos Calleja, vicepresidente del Directorio de Grupo Libertad, expresó su orgullo por el acuerdo: "Sabemos que nuestras tiendas quedan en las mejores manos. Focalizaremos nuestra operación en los centros comerciales para ofrecer una propuesta de valor en el país y en la región".

Grupo Libertad

La transición de los locales se realizará de manera gradual durante los próximos meses. Durante este proceso, ambas firmas trabajarán en conjunto para garantizar que el servicio a los clientes no se vea afectado y que el traspaso de las operaciones sea eficiente en todas las provincias involucradas.

Los 117 años de La Anónima

La Anónima es una empresa argentina con 117 años de historia, que hoy es sinónimo de supermercadismo en la Patagonia y pequeñas y medianas ciudades de Argentina.

La compañía tiene una misión clara: superar las expectativas de sus clientes, creando experiencias extraordinarias y construyendo vínculos de confianza en las comunidades donde opera. Ese fuerte compromiso es el que hoy le permite contar con 171 sucursales en 91 ciudades de todo el país.

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Su propósito de acercar un futuro mejor a sus clientes y comunidades empuja a La Anónima a seguir trabajando y mejorando día a día, renovando periódicamente sus locales, incorporando a diario nuevas y variadas líneas de productos y servicios, y abriendo nuevas sucursales en distintos rincones de Argentina.