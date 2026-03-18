Vuelven los concursos para supervisores escolares en Neuquén: cómo es la inscripción

Inició la inscripción para el ascenso de jerarquía de títulos, antecedentes y oposición. Es para los niveles Inicial y Primario, y por primera vez para modalidad Especial.

Desde el lunes de esta semana se encuentra abierta la inscripción para el concurso de ascenso de jerarquía por Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir cargos de supervisor en el sistema educativo de Neuquén . La convocatoria abarca el Nivel Inicial, Nivel Primario y la Modalidad de Educación Especial.

El proceso es impulsado por la Coordinación de Niveles y Modalidades del Consejo Provincial de Educación (CPE) y busca cubrir cargos titulares de supervisión en distintas zonas de la provincia.

Desde el organismo destacaron que hacía décadas que no se realizaba un concurso de estas características . El último concurso de ascenso para supervisores de Nivel Primario se realizó en 1996 y para Nivel Inicial en 1998. En tanto, en la Modalidad de Educación Especial será el primero que se lleve adelante.

La convocatoria está dirigida a directores titulares que cumplan con los requisitos establecidos al 16 de marzo de 2026. La inscripción se realiza de manera online a través del Portal Único (https://portalunico.neuquen.edu.ar/) y permanecerá abierta durante diez días corridos desde su inicio.

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El concurso se desarrolla de acuerdo con lo establecido en el Estatuto del Docente, Ley 14.473, y su reglamentación. Además, quienes integren los listados definitivos podrán participar en la elección de jurados mediante votación a través del mismo portal.

En total, el proceso permitirá cubrir 42 cargos de supervisores escolares: 14 en Nivel Inicial, 19 en Nivel Primario y 9 en Educación Especial. Según indicaron desde el CPE, la medida apunta a consolidar equipos supervisivos con personal titular y fortalecer la conducción del sistema educativo provincial.

Lanzan una capacitación para docentes sobre enseñanza de matemáticas

El Consejo Provincial de Educación (CPE) anunció una nueva capacitación “¿Qué entendemos por matemáticas cuando hablamos de matemáticas?”, destinada a docentes de los niveles Secundario y Superior. El dictado será bajo la modalidad virtual y comenzará el 9 de abril; las inscripciones estarán abiertas entre el 25 y 30 de marzo a través del enlace http://bit.ly/4bpi2Fw.

La propuesta es articulada por la Dirección General de Formación Docente que de manera permanente ofrece espacios de actualización académica para revisar, enriquecer y fortalecer la labor docente en los diferentes niveles educativos. Según detalló el coordinador a cargo de esta formación, Federico Olivero, se pretende presentar un recorrido histórico-epistemológico sobre la enseñanza de la asignatura y los desafíos que suelen presentarse en el aula.

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El desarrollo de los contenidos será a lo largo de 12 encuentros, uno por semana, comenzando el jueves 9 de abril y con finalización el 23 de junio. Los encuentros se impartirán a través de la plataforma Webex; y quienes participen podrán acreditar puntaje -80 horas reloj-.

Entre las condiciones establecidas se detalló desde el área que es necesario que los y las inscriptas estén ejerciendo la docencia en aula, para poder llevar a la práctica las propuestas trabajadas durante el trayecto de capacitación.

Las personas que deseen solicitar mayor información o realizar consultas sobre esta propuesta formativa se pueden comunicar por mail a la dirección [email protected].