Miedo en el barrio de Trelew donde mataron a un mecánico por error: "Escuchás tiros y no sabés dónde caen"

Un referente vecinal contó que hay balaceras todos los días. Y que nadie denuncia por miedo. Al hombre acribillado lo habrían confundido con un narco.

Jonathan Primm, de 45 años, fue acribillado desde una moto cuando trabajaba junto a sus dos hijos en la vereda de su casa en Trelew.

Daniel Figueroa , presidente del barrio Inta de Trelew , contó la dramática realidad que atraviesan los vecinos de la zona, una situación que quedó en evidencia con el conmocionante asesinato de Jonathan Pablo Prim , un mecánico de 45 años que fue acribillado a balazos por error mientras arreglaba una moto en la vereda de su casa. Los delincuentes lo confundieron con un narco.

"Sabíamos que esto iba a pasar", declaró Figueroa al referirse al homicidio que conmocionó a la ciudad entera el último lunes a la tarde. El dirigente vecinal explicó que barrio Inta vive la misma problemática que Los Pensamientos , el sector donde ocurrió el homicidio : "Sólo nos separa la calle Gales con este barrio; vivimos la misma realidad", dijo.

Según aseguró en una entrevista con Radio Jornada, la violencia es una cosda de todos los días en la zona. "A diario se escuchan tiros y pasó lo que siempre temimos: una bala alcanzó a un inocente. Acá, cuando hay disparos, uno no sabe a dónde llega el proyectil", advirtió el referente comunitario.

Figueroa graficó la magnitud del peligro relatando un episodio que le tocó vivir: "Hace tiempo atrás, por encima de mi domicilio, pasaron como seis proyectiles, zumbando. Después, hablando con los vecinos, los proyectiles habían salido de la calle Corcovado, a una distancia de doscientos metros, y han caído en algún lugar".

El dirigente barrial reveló un dato alarmante sobre la inseguridad en la zona: "Sólo dos de cada diez delitos se denuncian. Por miedo". Según precisó, el dato surgió de un trabajo conjunto con la Policía Comunitaria para hacer un mapa del delito en esa zona de Trelew.

Según explicó Figueroa, la ausencia de respuestas oficiales y la desprotección que siente la gente, genera un clima de desesperanza entre los vecinos, que terminan naturalizando la convivencia con los tiroteos.

"Acá todos nos conocemos en barrio Inta, pero hay dos cuestiones principales: primero está la doxa, las opiniones diversas de cada uno. Y segundo, es que el barrio tiene muy bajo índice de denuncias", remarcó el referente.

Y agregó: "Los vecinos sienten que es en vano denunciar porque nada cambia".

Acribillado por error en una vereda de Trelew

Al referirse específicamente al asesinato de Prim, el presidente del barrio dio algunos detalles que coinciden con lo que previamente habían contado los hermanos de la víctima. "Este vecino estaba trabajando en la vereda de su casa y, por un error, por una bala que no iba dirigida a él, perdió la vida. Se ve que había una persona cerca de la víctima para la que, en realidad, era la bala".

El mecánico fue atacado por delincuentes que llegaron en una moto, dispararon y escaparon. Tres días después, la policía de Chubut continúa con la búsqueda intensiva de los responsables del homicidio, que habría estado vinculado a presuntas cuestiones de narcotráfico.

“Lo mataron por equivocación”, aseguraron los familiares de Prim en medio de la conmoción. Según contaron Javier, hermano de la víctima, en una entrevista para un medio local, y Soraya, su hermana, en sus redes sociales, todo se debió a una confusión en medio de un ajuste de cuentas vinculado con el narcotráfico en el barrio: la persona que asesinó a Jonathan lo confundió con otro y por eso lo acribilló desde una motocicleta y huyó.

Mataron a un mecánico en el barrio Los Pensamientos, de Trelew.

Ocurrió en la calle Gualjaina al 400, alrededor de las 17 del lunes. Según se pudo establecer, la víctima estaba en la vereda de su domicilio trabajando con sus hijos cuando llegó al lugar un grupo de individuos.

Sin mediar advertencia, el mecánico recibió dos tiros a quemarropa en la zona del torso que le provocaron heridas de extrema gravedad.

Si bien fue trasladado de inmediato en una camioneta particular hacia el Hospital Zonal Adolfo Margara, de Trelew, murió en el trayecto debido a las heridas y la pérdida de sangre.

De acuerdo con el relato del hermano de la víctima, los agresores buscaban a otro joven del barrio presuntamente vinculado con el narcotráfico. “Supuestamente, estaban buscando a un pibe acá de la esquina, que no sé qué problema tiene de droga. Ellos andan robando y todas esas cosas, ya los conocen”, dijo Javier en diálogo con Canal 12.

“Tuvo que llevarlo mi sobrino en camioneta hasta el hospital, porque directamente se moría acá, y cuando llegamos, ya había muerto”, continuó.

“Es una locura -agregó Javier- porque en este barrio escuchás tiros todos los días”.

“Hoy mataron a mi hermano por equivocación de los delincuentes”, expresó, por su parte, Soraya, hermana del mecánico, en su cuenta de Facebook. Lo describió como “un tipo, sano, trabajador, buena persona”, remarcó que en el momento del crimen “estaba trabajando” y reclamó: “¡Estamos en tierra de nadie en Chubut!”.

Una gorra roja, el origen de la confusión

Un detalle que abonaría la hipótesis de la familia es que el mecánico, en el momento en que fue agredido, llevaba puesta una gorra similar a la del joven a quien presuntamente buscaban los asesinos, y que habría escapado de la zona instantes antes del ataque.

“Hasta donde sé, al pibe de la esquina lo querían matar y se ve que aprovechó a escaparse momentos antes de lo ocurrido. Los asesinos se lo cruzan a mi hermano y da la casualidad de que tiene la misma gorra que el pibe este, y le disparan a él de forma equivocada”, explicó el familiar de la víctima.

La Fiscalía de Trelew trabaja sobre distintas hipótesis de las cuales la más firme es la que indica que se trató de un ataque por error en el marco de un ajuste de cuentas ligado al narcotráfico en el barrio.