¿Incendio intencional en Trelew?: se peleó con un amigo y cuando volvió a su casa, estaba envuelta en llamas

Durante la discusión, el dueño del inmueble escuchó una contundente amenaza : “Te voy a quemar la casa”. La policía busca al sospechoso.

Así quedó la cocina luego de que los bomberos de Trelew lograron controlar las llamas.

Un violento episodio sacudió el barrio Inta de Trelew el jueves a la noche, cuando una vivienda fue completamente destruida por un incendio que habría sido provocado tras una discusión entre amigos en la que hubo una amenaza muy clara y que aparentemente se cumplió muy rápido: “Te voy a quemar la casa”, dijo uno de los involucrados que en estas horas es intensamente buscado por la policía.

El siniestro se desató pasadas las 10 de la noche del jueves en un inmueble situado en la calle Camarones al 4.300 . Según informaron fuentes policiales a Diario Jornada, el origen del fuego estaría directamente relacionado con una pelea previa entre el propietario del inmueble y un conocido suyo.

Durante la discusión, el presunto responsable habría proferido la contundente amenaza . Y la advertencia se cumplió horas más tarde , cuando el dueño regresó a su domicilio y se encontró con que las llamas ya lo habían envuelto por completo.

Bomberos Voluntarios y efectivos de la policía de Chubut llegaron rápidamente al lugar para combatir el fuego, que se había concentrado principalmente en la zona de la cocina. Pese al operativo desplegado, no se pudo evitar que las llamas provocaran daños irreparables en toda la estructura de la propiedad, según trascendió luego de controlado el fuego.

Indicio clave: una puerta forzada

La investigación policial reveló un dato clave que refuerza la hipótesis del incendio intencional: la puerta de acceso a la vivienda había sido forzada, evidenciando que alguien ingresó de manera violenta antes de que se iniciara el siniestro.

Incendio amigo Trelew - fuego Se pudo determinar que las llamas se iniciaron en la cocina y la policía detectó que la puerta de la vivienda había sido forzada. Diario Jornada

Por el momento, no hay detenidos en relación al caso, aunque las autoridades ya tienen identificado al principal sospechoso, vinculado a las amenazas previas. La investigación permanece en curso mientras la Policía trabaja para reunir las pruebas necesarias que permitan esclarecer completamente el hecho.

El asesinato de un mecánico en Trelew

El aparente incendio intencional se produce pocos días después de que otro hecho convulsionó la zona del barrio Inta, cuando un mecánico fue asesinado por error cuando estaba trabajando en la vereda junto a sus dos hijos.

Ocurrió en la calle Gualjaina al 400, alrededor de las cinco de la tarde del lunes. Según se pudo establecer, la víctima -de 45 años- estaba en la vereda de su domicilio trabajando con sus hijos cuando llegó al lugar un grupo de individuos.

Sin mediar advertencia, el mecánico recibió dos tiros a quemarropa en la zona del torso que le provocaron heridas de extrema gravedad.

Si bien fue trasladado de inmediato en una camioneta particular hacia el Hospital Zonal Adolfo Margara, de Trelew, murió en el trayecto debido a las heridas y la pérdida de sangre.

De acuerdo con el relato del hermano de la víctima, los agresores buscaban a otro joven del barrio presuntamente vinculado con el narcotráfico. “Supuestamente, estaban buscando a un pibe acá de la esquina, que no sé qué problema tiene de droga. Ellos andan robando y todas esas cosas, ya los conocen”, dijo Javier en diálogo con Canal 12.

“Tuvo que llevarlo mi sobrino en camioneta hasta el hospital, porque directamente se moría acá, y cuando llegamos, ya había muerto”, continuó.

“Es una locura -agregó Javier- porque en este barrio escuchás tiros todos los días”.