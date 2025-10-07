Grave accidente camino a La Hoya: un auto perdió el control y terminó destruido contra un pino

Fue en Chubut, en el camino que va de Esquel al centro de esquí La Hoya. En el vehículo, un Peugeot 306, iban tres ocupantes que debieron ser internados.

Un joven mayor de edad y dos adolescentes de 17 años debieron ser hospitalizados tras chocar el vehículo en el que se trasladaban contra un árbol al costado de la ruta, en el camino que conecta la ciudad de Esquel con el centro de esquí La Hoya , en la provincia de Chubut .

El choque se produjo en el sector conocido como Los Tres Arroyos, a pocos kilómetros de Esquel y, por la violencia del impacto, el automóvil, un Peugeot 306 , quedó completamente destruido y perdió el motor, que salió volando.

Debido a motivos que aún se encuentran bajo investigación, el conductor -el único mayor de edad de los tres pasajeros del Peugeot- perdió el control del vehículo, que atravesó el carril contrario de la calzada y terminó golpeándose contra un pino.

El accidente tuvo lugar alrededor de las 8.30 de este lunes. El automóvil circulaba en dirección al centro de esquí a una velocidad que aún no fue determinada por las pericias pero se estima que era alta teniendo en cuenta las consecuencias del choque.

Choque en Esquel, Chubut, camino a El Hoyo Chubut: Choque en Esquel. El auto quedó destruido. El pino ni se movió.

Sin control, el automóvil salió hacia la banquina y pegó contra el árbol con tanta fuerza que el motor se desprendió y quedó tirado a unos diez metros del coche.

Atrapado entre el auto y el pino

Se hicieron presentes en el lugar efectivos policiales de la Comisaría Segunda de Esquel, personal del Hospital Zonal y bomberos, que debieron intervenir para liberar a uno de los chicos de 17 años, que había quedado atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo y el propio árbol contra el cual el auto terminó aplastado.

Los tres accidentados tenían heridas visibles y se encontraban en estado de shock. Fueron trasladados de urgencia al hospital para recibir atención médica y no se dio a conocer su estado de salud.

Tremendo choque en Esquel Tremendo choque en Esquel, Chubut.

Tampoco se informó si quien manejaba el Peugeot conducía bajo efectos del alcohol, aunque de acuerdo con los protocolos se dispuso que se realizaran los exámenes correspondientes en el hospital.

El informe de la Policía de Chubut

“El conductor perdió el control y se cruzó de carril. Perdió totalmente la estabilidad y colisionó contra un pino”, confirmó Carolina Pauli, comisaria de la Unidad Regional Esquel de la Policía.

Pauli detalló que el joven que viajaba en el asiento delantero de acompañante fue quien tuvo que ser rescatado por los bomberos.

“Fue el que recibió el impacto más fuerte, había quedado atrapado entre el árbol y la puerta del vehículo", explicó, ya que -si bien todo el auto quedó destruido- el lado derecho fue el que sufrió las mayores consecuencias.

Asimismo, indicó que se habían realizado pericias en el lugar con personal de la Agencia de Fiscalización de Tránsito y Criminalística de la Policía de Chubut, para intentar "determinar cuál fue o ha sido la causa de la pérdida de dominio del vehículo", algo que aún no había sido precisado.

Se presumía que, a alta velocidad, el conductor pudo haber perdido el control al tomar una curva del camino que está poco antes del lugar donde el automóvil terminó estrellado contra el pino.